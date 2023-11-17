По старым следам: запах выдал убийцу спустя 27 лет после преступления

Следователи раскрыли дело 27-летней давности об убийстве женщины и ее 15-летней дочери , сообщили «Известиям» в СК. Вычислить преступника удалось при помощи «запаховой» экспертизы — следы преступника остались на галстуке — орудии преступления . Обвиняемым стал человек, который и так отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима за несколько убийств, в том числе двоих малолетних детей. Как удалось доказать его причастность к преступлению, что такое запаховые следы и как они помогают находить убийц даже через десятилетия после возбуждения дел — в материале «Известий».

Как раскрыли преступление

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве женщины и 15-летнего ребенка в 1996 году в городе Гусев Калининградской области, рассказал «Известиям» следователь по особо важным делам регионального следственного управления СКР Виктор Чирков. Вычислить преступника удалось благодаря ольфакторной экспертизе — она исследует запахи, которые впитывают в себя орудия преступления, вещи жертв и следы их крови.

Двойное убийство произошло в ночь на 7 июля 1996 года. Пьяный мужчина пришел в гости к своей знакомой. Во время застолья они поссорились, и злоумышленник задушил подругу галстуком. В соседней комнате спали две дочери жертвы — им было 10 и 15 лет. Преступник поочередно накинул им на шею тот же галстук, изнасиловал и попытался задушить.

— Женщина вела достаточно фривольный образ жизни. Она состояла в браке, но супруг часто отлучался в командировки, работал на судне, в том числе во время убийства находился на вахте, — рассказал следователь.

На следующий день после трагедии муж убитой вернулся домой, где и обнаружил тела. Медикам удалось спасти его младшую дочь , но девочка не смогла ничего рассказать о произошедшем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Единственное, что она помнила, что ночью открывалась дверь. Потом она сказала, что просто видела страшные сны, а после проснулась в больнице, — рассказал Виктор Чирков.

По горячим следам преступление не раскрыли. Но расследование возобновили в 2022 году.

— Изначально отрабатывались многие версии — ближайший круг знакомств, — пояснили в СК. — Затем следствие решило обратить внимание на тех, кто ранее совершал подобные преступления. Среди них оказался и наш злоумышленник, который отбывал пожизненное в Соликамске, в исправительной колонии, называемой в простонародье «Белый лебедь». У него были получены генетические образцы, но в связи с тем, что прошло много времени, не удалось найти совпадения.

Тогда орудие убийства направили на ольфакторную экспертизу. Она выявила запаховые следы мужчины на галстуке, которым он задушил 15-летнюю девочку и ее мать.

— Запаховые следы в такой же мере имеют индивидуальные признаки, и найти двух людей с одинаковым запахом невозможно, — подчеркнул следователь.

Что такое запаховая экспертиза

Ольфакторная экспертиза — относительно новый вид судебных исследований. Ее суть заключается в сравнении запаховых следов на местах происшествий с такими же следами подозреваемого , пояснил «Известиям» партнер юридической компании «Соничев, Казусь и партнеры» Антон Соничев.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Источниками запаха выступают церамиды — части клеточной мембраны, составляющие защитный барьер кожи, — рассказал адвокат.

Летучие вещества, которые вырабатывает человек, образуют запаховые следы, столь же уникальные, как ДНК и отпечатки пальцев. На орудиях преступления они могут сохраняться очень долго. Особенно если смешиваются со следами крови жертвы — в ней они, по сути, консервируются на десятки лет. То есть кровь убитого может хранить уникальный запах убийцы.

Современные технологии позволяют совершенствовать этот вид экспертизы, его точность. Эксперты уже научились выделять запахи в чистом виде химическим путем с помощью специального оборудования. Хотя в некоторых случаях для сравнения используют специально обученных собак — так произошло и в случае раскрытия убийства в Калининградской области.

По словам экспертов, которые проводят такие экспертизы, по эффективности они выше, чем генетические, поскольку запаховые следы сохраняются дольше. Однако есть и противники такого вида доказательств. Они полагают, что ольфакторные исследования недостаточно научно обоснованны.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Вместе с тем в российских судах результаты подобных экспертиз принимаются в качестве допустимых доказательств.

— Такая экспертиза в качестве доказательства применялась при раскрытии убийства в Калуге, совершенного в 2014 году — был получен образец запаха с фрагмента удавки , — напомнил Антон Соничев. — Или еще как пример — при раскрытии преступления в 2019 году в Домодедовском районе Московской области, где запаховый след подозреваемого остался на свитере потерпевшего.

Сидит пожизненно

Человек, которому предъявлено обвинение, сейчас и без того отбывает пожизненное наказание за несколько убийств . В 1998 году мужчину приговорили к смертной казни, но в исполнение приговор привести не успели. В 1999 году, после введения моратория на высшую меру наказания, он попал под амнистию и получил пожизненное.

Согласно приговору Калининградского областного суда, сидит он за два убийства. Первое совершил 2 ноября 1993 года в городе Гусев: буквально рядом с подъездом своего дома убил девушку, с которой в тот день познакомился на улице — задушил ремнем ее же сумочки. Оба были сильно пьяны, на суде преступник сказал, что обстоятельства убийства помнит смутно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Второй эпизод произошел в мае 1997 года в том же Гусеве — тогда мужчина расправился с целой семьей. Он пришел в гости к своему школьному другу, уже будучи пьяным. Там он продолжил застолье с приятелем — в квартире находились двое малолетних детей и жена. В какой-то момент его друг заснул, женщина предложила гостю уйти, но он взял нож и зарезал всю семью, включая новорожденного мальчика и трехлетнюю девочку.

— После убийства семьи он выбросил свою сорочку, испачканную в крови, в реку, — рассказал Виктор Чирков. — Туда же выбросил нож, который унес из квартиры жертв. Скрывался в лесу. Впоследствии признал свою вину.

Но вину в двойном убийстве и изнасилованиях в 1996 году фигурант не признал , несмотря на заключения ольфакторной экспертизы, исследования на полиграфе, выявившем у него психофизиологические реакции, свидетельствующие об участии в этих преступлениях, сообщили в СК.

Сейчас дело об убийстве женщины и изнасилованиях ее несовершеннолетних дочерей с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд — первое заседание должно состояться 22 ноября 2023 года. Злоумышленнику вменяют умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и покушение на трех человек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В России отсутствует практика назначения нескольких пожизненных наказаний, напомнил юрист Антон Соничев. И поскольку обвиняемый, уже имея пожизненное наказание в виде лишения свободы, может быть вновь приговорен, то срок его наказания не изменится, добавил адвокат по уголовным делам, член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Максим Калинов.

Вероятнее всего, ему также назначат пожизненный срок, который он и так отбывает в колонии особого режима, полагает эксперт.