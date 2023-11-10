Пожилых увидел: раскрыто дело серийного душителя в Подмосковье

Следственный комитет раскрыл дело о серии нападений на пожилых женщин в деревнях и дачных поселках, которые продолжались в течение двух лет, сообщили «Известиям» в ведомстве. Всего в деле 13 эпизодов: злоумышленник проникал ночью в частные дома и, угрожая расправой, требовал деньги и ценности. Если ему сопротивлялись, то он душил жертв — так он убил двух женщин. Эксперты считают, что душителю дадут не менее 20 лет, а поймать его не могли из-за отсутствия камер наблюдения в некоторых населенных пунктах и гастролирования преступника.

Серийный грабитель

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о серии нападений на пенсионерок на юге и юго-востоке Московской области с 2020 по 2022 год. Нападения на пожилых женщин происходили на территории малолюдных сел и поселков. В какой-то момент правоохранители объединили расследования череды преступлений, совершенных одним способом.

— Установили, что преступление может быть совершено одним лицом, — рассказал «Известиям» следователь по особо важным делам ГСУ СК по Московской области Михаил Лисс. — В октябре 2022 года при совершении убийства в городском округе Домодедово была установлена причастность подозреваемого к этой серии. Выяснилось, что передвигался он на автомобиле марки Lada Kalina.

Фото преступника Фото: соцсети

При помощи системы «Поток» (аппаратно-программный комплекс для идентификации регистрационных знаков автомобилей. — «Известия») оперативники проверили маршрут передвижения транспортного средства, сопоставили с местами преступлений и вычислили подозреваемого.

Преступления в основном совершались в небольших деревнях и поселках. Злоумышленник приезжал туда и развешивал объявления, предлагая услуги бытового характера. Одновременно он искал одиноких пожилых женщин, следил за ними, узнавал, где они живут. Иногда преступник наблюдал за жертвами несколько дней, чтобы убедиться, что они действительно проживают одни.

— Логика была такая: пенсионеры в любом случае какие-то деньги откладывают на похороны, — пояснил следователь. — Этот тезис не подтвердился у него всего один раз.

Обвиняемый постоянно жил в Пензенской области , а в Московскую приезжал именно на криминальные гастроли, летом. Семье говорил, что уезжает на несколько месяцев на заработки. Останавливался в полуразрушенном доме в Домодедово. Большинство преступлений совершал в темное время суток. Чтобы быть менее заметным, надевал темную одежду. Чаще всего он нападал летом. Обычно двери домов, в которые он вторгался, были открыты: пожилые люди далеко не всегда запирают их. Но в нескольких случаях ему пришлось выпиливать замок или выставлять оконную раму.

Следственный эксперимент Фото: ГУ СК России по Московской области

— В доме находил пожилую женщину и либо угрожал ей применением насилия, после чего она отдавала деньги, либо, если получал отказ, начинал душить , — рассказал Михаил Лисс. — В большинстве случаев потерпевшие сообщали, где находились деньги, и добровольно их отдавали.

Первое убийство

Изначально мужчина не убивал жертв, а только грабил. Но в августе 2022 года он совершил первую расправу — потерпевшая начала оказывать сопротивление, и он ее задушил. После этого таким же способом злоумышленник пытался расправиться еще с несколькими пенсионерками.

— Он душил их, пока те не теряли сознание. Думал, что убил, похищал вещи и уходил. А потом жертвы приходили в себя, — поделился следователь.

Случаи нападения фиксировали на юге и юго-востоке Московской области: в Домодедово, Чехове, Раменском, Воскресенске, Павловском Посаде, Орехово-Зуево.

Как правило, лица нападавшего никто не видел: он носил шапку с прорезями для глаз. Кроме того, все потерпевшие были в возрасте от 70 до 90 лет, поэтому в темноте видели плохо. Но некоторые рассказывали, что в руках у него был нож.

Фото: Getty Images/ Elrepho385

— Часть потерпевших опознала его по голосу, другая увидела репортаж с его участием по телевизору, — пояснил Михаил Лисс. — Всего в деле 13 эпизодов: обвинения в убийстве двух и более лиц, в покушении на убийство двух и более лиц, разбой и покушение на кражу.

Ранее обвиняемый уже был судим: в период службы в армии — за кражу и уход в самоволку, а второй раз — за изнасилование и хулиганство. При обыске по месту жительства у него изъяли медали, удостоверение на медаль одной из жертв и глюкометр.

Все родственники обвиняемого были очень удивлены, когда узнали, что ему вменяется. Семья у него обычная: жена, взрослые дети, внуки.

— Он примерный дедушка. При этом жена охарактеризовала его как взрывного, — рассказал Михаил Лисс. — Семья даже не понимала, что деньги не от печного дела, которым занимался злоумышленник. Он уезжал в теплое время года из Пензенской области в Московскую и возвращался всегда с деньгами.

Что грозит за нападения

Преступнику за его серию может грозить до 20 лет лишения свободы, рассказал «Известиям» председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов. То, что следствие искало преступника в течение почти двух лет, объясняется тем, что тот не оставлял почти никаких следов — не привлекал внимания внешне, проживал не там, где, предположительно, совершал преступления , пояснил юрист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Адвокат по уголовным делам, член «Международной ассоциации русскоязычных адвокатов» (МАРА) Максим Калинов рассказал, что похожие преступления он расследовал регулярно, когда работал в правоохранительных органах. По его словам, нападения на пожилых людей практически всегда сопряжены с кражами. Так, на его практике был случай, когда было собрано много информации о предполагаемом преступнике — фоторобот, найденная на месте убийства фотография преступника, его личность установили. Но в итоге следователи потратили на поимку два года: злоумышленник не имел определенного места жительства и гастролировал по стране. Задержали его случайно — в состоянии алкогольного опьянения за совершенно другое правонарушение.