Тело в багажнике: в Новороссийске убита жена «зернового короля»

Членов банды задержали полицейские в Новороссийске после убийства 38-летней местной жительницы и хищения ее дорогого внедорожника. Следствие считает предводителем нападавших бывшего бойца ММА, отбывавшего срок с криминальными боссами. Подробности жестокого преступления — в материале «Известий».

Ради машины и не только

На след банды полиция вышла во время расследования исчезновения 38-летней жительницы Новороссийска. В конце ноября с заявлением о пропаже жены обратился местный житель, сообщивший, что супруга должна была вернуться из спортзала домой, но внезапно прекратила брать трубку и отвечать на сообщения. Полиция в рамках проверки нашла тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями в лесополосе в районе кладбища «Кабахаха».

«В рамках расследования установлены личности троих подозреваемых в возрасте от 30 до 33 лет, которые были задержаны», — сообщили в региональном управлении СКР.

Правоохранители установили причастность подозреваемых еще к двум эпизодам похищений людей. Во время подготовки к нападению на автомобилистку 20 ноября они пользовались легковым автомобилем Renault, владельца которого связали и бросили в багажник собственной машины. Всё это время они колесили по городу «на хвосте» у предпринимательницы. Собрав необходимую для совершения преступления информацию, они забрали видеорегистратор и отпустили хозяина автомобиля.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В день нападения на женщину подозреваемые повторили прием с использованием чужого авто — водителя Hyundai так же, как и в первом случае, бандиты засунули в багажник, угрожая расправой.

«Выследив женщину, подозреваемые напали на нее на улице и похитили на угнанном автомобиле. В этот же день через короткий промежуток времени 30-летний соучастник в лесном массиве совершил убийство похищенной, причинив ей ножевые ранения. При этом преступная группа направила супругу похищенной сообщения с требованием о переводе биткоинов, сообщая о том, что потерпевшая еще жива» , — говорится в сообщении управления СК по Краснодарскому краю.

Первым был задержан 30-летний мужчина, однако в отделе полиции он скончался (проводится проверка по факту смерти). По одной из версий, задержанный был наркозависимым, что сильно пошатнуло его здоровье. Чуть позже удалось поймать еще двух подозреваемых, которые уже дали признательные показания.

Жена «зернового короля»

Лесной массив, где была убита похищенная Юлия Г. Фото: пресс-служба СК РФ

Считается, что целью нападения могла быть дорогая машина потерпевшей, однако вполне возможно, что преступники имели далеко идущие планы. Погибшая Юлия Г. официально числилась неработающей, однако ее супруг руководил и был совладельцем (70% акций) крупного предприятия по перевозке, хранению и торговле зерном. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании за 2022 год превысила 11 млрд рублей, а чистая прибыль составила почти 113 млн рублей.

Наркоманы и спортсмен-бандит

Как удалось выяснить «Известиям», умерший в полицейском отделении житель Новороссийска Ридван Алиев был наименее ценным членом шайки. Вероятно, поэтому ему и поручили расправу над женщиной (его следователи считают исполнителем убийства). Наркотическая зависимость была не единственной его проблемой. У мужчины были долги в несколько миллионов рублей. Он привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления против личности и хищения.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Другого участника криминальной группы уроженца Грузии Ашота А. можно также отнести к маргиналам. Он числится в базах данных должников, привлекался к административной и уголовной ответственности. Судебные приставы из ХМАО (мужчина официально зарегистрирован в Сургуте, где у него была фирма по ремонту компьютеров) разыскивали его за неоплату ЖКУ и налогов, а их коллеги из спецотдела СП по важным исполнительным производствам — за неуплату штрафа по уголовному делу. Чуть больше двух лет назад суд в Новороссийске лишил его водительских прав за езду в состоянии наркотического опьянения.

Следствие лишь в начале пути

Лидером банды следствие считает бывшего спортсмена Карена Торояна. По данным «Известий», имя основного фигуранта полностью совпадает с данными преступника, дважды осужденного в Новороссийске. В 2019 году он получил срок в шесть лет и один месяц за соучастие в групповом вымогательстве в крупном размере с применением насилия, незаконном обороте оружия в составе ОПГ, пособничестве в хищении оружия и боеприпасов, пособничестве в краже и покушении на незаконный оборот оружия в составе ОПГ. Вторую судимость Тороян заработал, находясь в колонии, — был доказан эпизод организации поставки наркотиков в СИЗО, где он ожидал суда. Суд в октябре 2022 года назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы, однако путем сложения отбытой части срока он получил символическую надбавку в шесть месяцев. Адвокаты Торояна всё это время обжаловали наказание. Защите в итоге это удалось.

Карен Тороян Фото: youtube.com

Свой первый срок Тороян отбывал с Анзором Аданая, Иваном Фоменко и Даниилом Копейченко — активными членами ОПГ, промышлявшей вымогательством. Их разработкой занимались сотрудники ФСБ и МВД. Аданая — сын влиятельного криминального авторитета, так называемого вора в законе Тамаза Новороссийского (Бадри Аданая). Аданая в свое время контролировал преступную деятельность в Новороссийске, а также казну местной оргпреступности. Затем он распространил свое влияние на криминалитет, действующий во Франции. В 2019 году его задержали в Минске в связи с нахождением в розыске по линии Интерпола. По данным белорусских силовиков, Аданая не только координировал деятельность бригад в западных регионах Франции, но и влиял на назначение чиновников в Пятой республике. Французский суд заочно приговорил его к 10 годам лишения свободы.

— Учитывая такие знакомства и «послужной список» главного фигуранта дела об убийстве и похищениях в Новороссийске, можно предположить, что за преступлением стоят боссы ОПГ постсоветского криминального пространства, — считает отставной офицер подразделений МВД по борьбе с организованной преступностью. — Такие «движения» требуют санкции у криминального руководства, тщательной разведки и информации о состоятельности жертвы. Для нашего времени это крайне дерзкое преступление. Предполагаю, что ранее на семью погибшей оказывалось давление.

Что касается спортивной карьеры Торояна как бойца ММА, то едва ли ее можно назвать головокружительной. По данным sport-express.ru, он провел три боя в 2017 году, все поединки завершились досрочно. Выиграл Тороян лишь одну схватку.

Расплата за лихие дела

— За похищение человека (ст. 126 УК) ответственность составляет от шести до 15 лет лишения свободы, за разбой (ст. 162 УК) — от восьми до 15 лет лишения свободы, за убийство (ст. 105 УК) — от восьми до 20 лет лишения свободы , — рассказал «Известиям» адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. — Чтобы изъять похищенное имущество и (или) возместить материальный ущерб, потерпевшим (родственникам, иждивенцам) жертвы придется подавать гражданский иск в уголовном суде, и тогда суд присудит возмещение материального ущерба за счет осужденных в пользу потерпевших.

Все преступления, которые инкриминируют предполагаемым участникам группы, являются особо тяжкими, объясняет адвокат, председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Тропаидзе.

Подозреваемые в похищении и убийстве Юлии Г. во время допроса Фото: пресс-служба СК РФ

— В зависимости от собранных доказательств и обстоятельств преступления за его совершение может быть назначено пожизненное заключение. Многое будет зависеть от показаний предполагаемых участников убийства и похищений.

По его словам, похищенное имущество подлежит обнаружению и изъятию с последующим возвратом собственнику.

— Также в ходе расследования и судебного разбирательства у всех потерпевших имеется право на подачу гражданского иска с целью возмещения причиненного вреда здоровью, имуществу, а также за моральный вред, — говорит собеседник о судьбе отнятого имущества у жертв. — Проблема в том, что у таких лиц в большинстве случаев никакой собственности или имущества, которое можно было бы изъять с целью возмещения, не бывает. То есть на стадии следствия сотрудники следственного органа должны установить наличие такого имущества и обратиться в суд с ходатайством об аресте. А впоследствии при рассмотрении дела в суде в приговоре будет решение относительно этого имущества.