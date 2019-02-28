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Разыскиваемый по линии Интерпола россиянин задержан в Минске

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Фото: РИА Новости
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Правоохранительные органы Белоруссии задержали в национальном аэропорту «Минск» россиянина Бадри Аданаи, которого разыскивала Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Об этом 28 февраля сообщает МВД страны.

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Задержанный, известный в криминальных кругах как Тамаз Новороссийский, заочно осужден судом Франции к 10 годам лишения свободы за легализацию преступных доходов и совершение преступлений в составе организованной группы. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

Отмечается, что 58-летний Аданая контролировал назначения местных чиновников, которые в свою очередь координировали преступную деятельность на территории Франции.

«Он также являлся держателем воровского «общака», в который поступали средства от совершения имущественных преступлений на территории этой страны», — говорится в сообщении.

Аданая сформировал организованную группу в Новороссийске в 1986 году. Она занималась экономическими преступлениями, вымогательством, мошенничеством, незаконным оборотом оружия и наркотиков.

Задержанный неоднократно судим.

14 февраля президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона, которым вводится уголовная ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы за «занятие высшего положения в преступной иерархии».

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