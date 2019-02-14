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Путин предложил сажать глав ОПГ на 15 лет

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона, которым вводится уголовная ответственность вплоть до 15 лет лишения свободы за «занятие высшего положения в преступной иерархии». Соответствующий документ опубликован в четверг, 14 февраля, в электронной базе парламента.

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Как сообщается в пояснительной записке к документу, наиболее опасные и тяжкие преступления совершаются именно организованными преступными группировками (ОПГ). Однако благодаря своему положению лидеры преступных сообществ зачастую уходят от уголовной ответственности.

«С учетом этого законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской Федерации статьей 210.1, которая устанавливает уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии», — говорится в документе.

Согласно инициативе, лидеров ОПГ предлагается лишать свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 5 млн рублей или части дохода.

Летом 2018 года СМИ сообщили об избрании «вора в законе № 1» в Москве. Им стал лидер люберецкой ОПГ Олег Шишканов по кличке Шишкан. Вакантным место стало после того, как прежнего главаря русской мафии Захария Калашова (Шакро Молодой) взяли под стражу. В марте 2018 года суд приговорил его к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за вымогательство. До него главным вором был Аслан Усоян (Дед Хасан), убитый в 2013 году.

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