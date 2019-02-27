Подозреваемый в убийстве бойца ММА задержан

В Ивановской области в среду, 27 февраля, задержали подозреваемого в убийстве бойца смешанного стиля (ММА) местного клуба Ахмеда Гасанова.

Полицейские установили личность подозреваемого. Известно, что его поймали на съемной квартире в Октябрьском районе Иваново. Обнаружено оружие, из которого 33-летний задержанный предположительно стрелял в погибшего, передает «Газета.ру».

Боец смешанного стиля 30-летний Ахмед Гасанов был убит в шашлычной в городе Тейково Ивановской области 23 февраля. Во время ссоры злоумышленник выстрелил в спортсмена, в результате чего тот скончался. Ивановское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

30 января сообщалось, что бывший боец ММА Хамис Мамедов скончался в Азербайджане. Причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии. Мамедов был известен тем, что на соревнованиях по боевому самбо в Дагестане в 2005–2006 годах победил чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.