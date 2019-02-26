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Бразильский боец ММА рассказал о вере в плоскую Землю

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Фото: Instagram/riokid
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Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Крон Грейси признался, что не верит доказательствам ученых о шарообразности Земли и считает ее плоской. Свое мнение он озвучил в интервью ESPN, которое опубликовано на официальном YouTube-канале издания. 

«На самом деле никто не знает правды. Нужно, наверное, залезть на ракету, взлететь и посмотреть», — сказал он, добавив, что затрудняется поверить и в то, что Земля вращается вокруг своей оси.

Грейси также пожаловался, что люди по-прежнему атакуют его за мнение о том, что Земля плоская, хотя он уже несколько лет не говорит об этом. 

«Я просто имел в виду, что представленных доказательств для меня недостаточно. Верю ли я по-прежнему, что Земля плоская? Да, я уверен в этом», — пояснил спортсмен, его слова приводит портал Sports.ru

Двумя годами ранее убеждения о том, что Земля плоская, озвучил американский баскетболист Кайри Ирвинг. Спустя год он отказался от этих слов, объяснив тем, что на тот момент увлекся «теорией заговора». 

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