Погибшим в драке с охранником в Москве оказался чемпион России

Молодой человек, погибший в драке с охранником на Тверской улице у здания Минкомсвязи, оказался чемпионом России по рукопашному бою по имени Геннадий Павлов.

Конфликт произошел утром 17 февраля на охраняемой территории. По данным следователей, между 51-летним охранником и прохожим завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Как рассказал сотрудник ведомственной охраны, он и его оппонент упали на землю и 22-летний юноша перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи констатировали смерть.

Геннадий Павлов из Орловской области победил на первенстве страны по универсальному бою. Кроме того, он неоднократно завоевывал и другие медали на соревнованиях, отмечает РЕН ТВ.

По факту произошедшего СКР организовал доследственную проверку, точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.