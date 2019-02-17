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СК начал проверку после гибели прохожего в драке с охранником в Москве

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следователи выясняют обстоятельства гибели молодого человека, вступившего в перепалку с охранником возле здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве, где располагается Минкомсвязи. Об этом 17 февраля проинформировала пресс-служба столичного ГСУ СКР.

Как пояснили представители Следственного комитета, словесный конфликт между 51-летним охранником и прохожим произошел на охраняемой территории, потом между ними завязалась драка.

«Во время драки молодой человек 1996 года рождения перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть пострадавшего», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По факту произошедшего органами ГСУ СКР организована доследственная проверка, точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

По данным телеканала РЕН ТВ, конфликт был спровоцирован молодым человеком.

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