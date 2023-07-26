Доживем до подельника: групповых преступлений в стране стало больше

Общий уровень преступности в стране за полгода снизился, существенно меньше стало уличных и насильственных преступлений, вытекает из отчета МВД России. Вместе с тем цифровой криминал штурмует новые высоты, показывая рост практически по всем показателям. В уголовных трендах вместе с экспертами разбирались «Известия».

Уход от насилия и очевидности

Число зарегистрированных в стране преступлений за полгода снизилось на 2% по сравнению с шестью месяцами 2022 года. Всего в стране совершено 983 тыс. преступлений. Статистика демонстрирует снижение числа убийств на 2,1%, до 3937 случаев, тяжких увечий — на 5,2% (8648), изнасилований — на 9,6% (1558). Существенно снизилось число разбойных нападений (почти на 12%) и грабежей (на четверть).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Рост регистрируемых преступлений отмечен в 34 субъектах Российской Федерации, снижение — в 51 субъекте», — говорится в отчете. Также в МВД сообщили о самом высоком в истории уровне раскрываемости убийств — 99% и значительном сокращении (на 8,3%) нарушений УК в общественных местах.

По подсчетам ведомства, в первом полугодии снизился общий ущерб от преступлений почти на 42,5%, составив чуть более 284 млрд рублей. Для сравнения: примерно в такую же сумму стране обойдется трехлетняя программа по развитию электронной промышленности и примерно столько же составят бюджетные расходы всей Нижегородской области.

Взгляд пострадавшей стороны

— Статистика оптимистичная, хочется верить этим цифрам, — прокомментировал данные о сокращении хищений и других общеуголовных преступлений ведущий юрист Фонда помощи пострадавшим (ФПП) от преступлений Александр Кошкин. — И всё-таки у меня возникает вопрос: какими именно профилактическими мероприятиями были достигнуты такие показатели?

В ФПП чаще всего поступают обращения от людей, ставших жертвами мошенников, говорит собеседник «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Эти люди в подавляющем большинстве являются потерпевшими по ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть в отношении них совершены тяжкие преступления, — говорит юрист. — Практически все уголовные дела возбуждены в отношении неустановленных лиц. Шансы на то, что преступники будут найдены, а потерпевшие получат компенсацию причиненного ущерба, ничтожны. И таких потерпевших у нас с каждым годом всё больше и больше. Я не исключаю, что действительно есть успехи в борьбе с преступностью, но не вижу причин, по которым могли произойти столь позитивные статистические изменения.

Если речь идет о профилактической работе, то, как правило, снижение показателей преступности идет поступательно, плавно, считает Кошкин.

— Но здесь мы видим резкие изменения. Данная статистика публикуется для граждан, цифры цифрами, но они должны быть понятны людям, — отмечает собеседник.

К слову, по данным МВД, число тяжких и особо тяжких преступлений существенно возросло — почти на 10%.

Цифровая бездна

Самая сложная ситуация в стране с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) и привлечением виновных по этим составам. Их число увеличилось более чем на четверть относительно прошлогоднего показателя за шесть месяцев. Из 318 тыс. подобных посягательств преступники установлены и задержаны лишь в каждом третьем случае (29%). Более чем в три раза участились случаи неправомерного доступа к компьютерной информации, вдвое — хищений с помощью фиктивных электронных платежей, в полтора раза участились атаки с помощью средств мобильной связи.

Эксперты по кибербезопасности в целом подтверждают наблюдения и статистику правоохранительных органов.

Фото: Global Look Press/Annette Riedl

— Рост случаев неправомерного доступа к компьютерной информации — налицо, — сообщила руководитель направления аналитики киберугроз «РТК-Солар» Дарья Кошкина. — В значительной степени этому поспособствовало большое количество утечек и сливов в конце прошлого года, что дало злоумышленникам инструмент в виде «логин-пароль», с помощью которого и совершался несанкционированный доступ.

Рост атак с помощью смартфонов эксперт также назвала вполне объяснимым. Мобильное устройство в настоящее время практически заменяет ПК — многие люди работают со своих смартфонов, используют корпоративные аккаунты, но для компании защитить личные мобильные устройства сотрудников гораздо сложнее — отсюда и рост.

Одной из причин успеха манипуляций с платежами и фишинговых схем в целом Дарья Кошкина назвала недостаточный уровень цифровой просвещенности.

— Злоумышленники развиваются и придумывают новые способы массовых (чаще всего низкоквалифицированных) атак — всё это на фоне относительно невысокого уровня киберграмотности граждан, — подчеркнула собеседница.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще один вывод, который напрашивается после анализа правовой статистики, — растет цена атаки: доля хищений с формулировкой «в крупном и особо крупном размере» значительно увеличилась. Преступлений такого рода 405 тыс. из 983 тыс. от общего числа в стране. Их доля в минувшем полугодии выросла на 6,3%. И речь в первую очередь о высокотехнологичных инцидентах. Эксперты в области ИТ-безопасности связывают это с усложнением хакерских атак.

— Наша аналитика показывает, что хакеры хотят действовать наверняка и играть по-крупному, — говорит Кошкина. — Мы видим увеличение числа сложных атак — именно они и приводят к более серьезным последствиям, в том числе в финансовом эквиваленте.

О «несбывшемся»

Из доклада следует, что сегодня полиция нацелена на организаторов незаконного бизнеса, а не на потребителей. Всего в стране за шесть месяцев изъято из незаконного оборота 14,3 т наркотиков.

Статистика отражает рост зарегистрированных наркопреступлений (на 11%), в том числе тяжких и особо тяжких (на 15,2%). Впрочем, источник «Известий», знакомый с ситуацией в сфере борьбы с драгдилерами, не спешит драматизировать ситуацию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Полицейская статистика больше отражает работу профильных подразделений, нежели ситуацию с зависимыми в стране, — отмечает он. — О том, стала ли угроза более существенной, можно судить, в частности, из доклада по наркоситуации. А цифры МВД говорят, что полиция стала намного чаще задерживать людей за сбыт запрещенных веществ и их производство. Это хорошие новости.

Плохие — в том, что на треть стало больше зарегистрированных фактов наркосбыта удаленным способом с применением ИТТ. Такое ведение «бизнеса» усложняет поиск преступников.

Лицо со шрамом

Претерпел изменения и портрет среднестатистического преступника. Если верить цифрам полиции, женщины, несовершеннолетние и студенты стали реже совершать преступления. Больше половины задержанных за полгода преступников (256 тыс. из 401 тыс.) не имели постоянного источника дохода (не путать с официальными безработными). 58% от общего числа задержанных ранее совершали преступления, а 31% — были с непогашенной судимостью на момент нарушения УК РФ. Почти каждое пятое злодеяние совершено в состоянии алкогольного опьянения. Больше 2,6 тыс. человек в момент совершения преступлений находились в состоянии наркотического опьянения.

Кроме того, наблюдается тенденция к совершению преступлений в соучастии. «Организованными группами или преступными сообществами совершено 18,4 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+15,9%), причем их удельный вес в общем числе расследованных преступлений этих категорий возрос с 11,8% в январе–июне 2022 года до 12,4%», — говорится в документе.