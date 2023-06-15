Не ваше вело: как защитить своего «железного коня» в сезон краж

Вместе с ростом популярности велосипедов и средств индивидуальной мобильности (самокаты, моноколеса, велогибриды) участились и случаи их краж — в летний сезон двухколесных друзей хозяева оставляют повсюду, что делает их легкой добычей для злоумышленников . «Известия» узнали у экспертов и полицейских об основных трендах хищений самого народного транспорта.

Сезон велоохоты

Череда криминальных новостей о велокражах из самых разных регионов страны попала в информационное пространство с начала лета . В Красноярске владелец украденного двухколесного транспорта в отместку смонтировал забавное видео с участием вероятных преступников. Велолюбитель обещает вознаграждение за поимку воришек.

В Сыктывкаре полиция поймала неоднократно судимого молодого человека, похитившего байк за 20 тыс. рублей. Преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения. Серьезно участились хищения в Ивановской области, о чем заявила местная полиция. « Летом кражи велосипедов — один из наиболее часто совершаемых видов преступлений. В большинстве случаев этих транспортных средств лишаются именно те, кто оставляет их без присмотра », — сообщили в региональном управлении ведомства после того, как 13 июня увели сразу два «железных коня».

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Омская полиция, столкнувшаяся с бумом велокраж в прошлом году (было похищено 376 транспортных средств), отрапортовала о существенном снижении числа таких правонарушений. На текущий момент зафиксирован всего 41 угон (аналогичный показатель прошлого года — 96) , рассказал замначальника УМВД России по Омску Михаил Рагулин.

В Карелии только в мае зарегистрировано 50 заявлений о велокражах, 24 из которых приходятся на Петрозаводск.

Помоги себе сам

Велосообщество активно противодействует преступности — создаются странички для розыска украденных транспортных средств, что помогает в полицейских расследованиях.

— По сути, это картотека, куда выкладываются сообщения о пропажах велосипедов, фото, их приметы, отличительные особенности , — рассказывает идеолог велодвижения Юга России, администратор паблика «Розыск велосипедов. Ростов-на-Дону» Дмитрий Гусев. — Было немало случаев, когда удавалось с помощью ресурса найти велосипед. Смысл искать велики есть всегда: как правило, если ловят воришку на одной краже, попутно раскрываются и другие эпизоды. Я сталкивался со случаями, когда полиция находила целые схроны велосипедов. Паблики, в которых выкладывается информация о похищенных велосипедах, помогают систематизировать информацию и позже идентифицировать краденое.

Фото: РИА Новости/Стрингер

Дмитрий в прошлом занимался прокатным бизнесом и плотно взаимодействовал с полицией по розыску украденных велосипедов.

— Однажды приезжал на предъявление к опознанию в Москву, где полиция обнаружила склад с 200 крадеными велосипедами, — говорит Гусев.

Собеседник предостерегает владельцев велосипедов от объявлений с обещанием вознаграждения нашедшему:

— Мы сталкивались с тем, что на авторов таких сообщений выходили мошенники и пытались получить награду, обещая вернуть велосипед. Это обратная сторона информационных картотек. Нужно быть начеку либо не обещать вознаграждение.

Что воруют

По словам Гусева, чаще всего угоняют ходовые модели велосипедов, которые легко перекрасить и продать. По его словам, часть таких велосипедов пополняет парк курьеров, доставщиков, которые активно эксплуатируют двухколесный транспорт. Их быстро продают, в среднем цена такого товара 3–5 тыс. рублей в зависимости от марки и состояния.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Собеседник обращает внимание, что преступника часто интересует не конкретная модель велосипеда, а возможность легко украсть велосипед.

— За великами не охотятся, если проводить параллели с автомобилями. Берут то, что криво лежит. Уводят в подавляющем большинстве случаев из подъездов, — рассказал он.

Дорогие, брендовые велосипеды, шоссейники довольно сложно украсть — как правило, за ними хорошо приглядывают хозяева. К тому же они негромоздкие, весят до 10 кг, их часто хранят в квартирах.

Кто ворует

По наблюдениям Дмитрия Гусева, кражи велосипедов совершают не слишком дальновидные люди.

— Из собственного опыта и из сообщений полиции можно сделать выводы, что на такие преступления идут незрелые люди. Маргиналами их тоже не назовешь: люди вроде нормально одеты. Мне сложно понять, как ради 3–5 тыс. рублей можно рискнуть свободой, такого рода кражи довольно эффективно раскрываются. Мне лично известны случаи, когда за велосипеды давали реальные сроки, — поделился эксперт.

Оперативник столичного райотдела полиции рассказал «Известиям», что на велокражи в мегаполисе чаще всего идут либо приезжие, либо наркозависимые .

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Наркоманы уже больше 10 лет этим занимаются. Потом [после задержания] признаются, что знали: их поймают, так как от камер в городе практически не скрыться. Но, мол, очень нужны были деньги, — рассказал источник.

По его мнению, проблема не в исполнителях, а в скупщиках. Закон не дает возможности привлечь скупщиков, так как необходимо доказывать их умысел на покупку имущества, добытого преступным путем. Хотя они прекрасно знают, с кем имеют дело, отмечает собеседник. Многие из таких торговцев постоянно бодаются с владельцами велосипедов, которые опознают свое имущество на рынках. Закон не обязывает их требовать у наркомана техпаспорт на транспортное средство и чек о его покупке.

Еще проще сбыть велосипеды стало с развитием интернет-сервисов бесплатных объявлений, говорит оперативник. Максимальной прибыли скупщики добиваются, продавая купленный у маргинала велосипед по запчастям. Особенно если речь идет о брендовой модели.

По словам полицейского, еще одна категория лиц, часто мелькающая в сводках о задержании веловоров, — иностранные граждане.

— Для многих трудовых мигрантов велосипед или электроскутер — орудие труда. Соблазн велик. Нередко сталкиваемся с попытками курьеров-иностранцев украсть ТС у своего же коллеги. Не все гости столицы знают, что в Москве воровать — плохая идея: такие кражи успешно раскрываются на уровне участкового с помощью видеокамер и интеллектуальных систем наблюдения, — прокомментировал оперативник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Концы в воду

Если от хищения велосипедов чаще всего страдают граждане, то самокаты активно воруют у шеринговых компаний. Причем не всегда ради выгоды.

— Безусловно, одна из главных деталей брендированного электросамоката, которая интересует воров, — мощный аккумулятор , — объяснил «Известиям» сотрудник службы безопасности шеринговой компании.

Что же касается хищений для личного пользования, то, по его словам, шансов остаться безнаказанным у такого воришки немного — высокотехнологичное оборудование поможет выйти на след угонщика.

Он отмечает печальную тенденцию хищения СИМ для последующего уничтожения техники или повреждения.

— Сейчас много случаев, когда граждане выбрасывают самокаты и скутеры в водоемы. Компаниям приходится вылавливать свое имущество в Москве-реке с помощью специальных магнитов на лодках. Это своего рода хулиганство и порча имущества компаний. Подобная волна агрессии по отношению к СИМ была в свое время в США и Европе. Людей раздражали валявшиеся повсеместно и мигающие, как светофор, самокаты и скутеры, — отметил собеседник издания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Защита от велоугона

Чтобы минимизировать риск хищения любимого велосипеда, стоит придерживаться несложных правил.

— Не стоит оставлять велосипед в подъезде — год он может там простоять, но в один прекрасный день вор доберется до него, — предупреждает активист велодвижения Дмитрий Гусев. — Если велосипед необходимо оставить на парковке, то следует пользоваться хорошими замками. Мы проводили эксперименты: тросовые замки — легкая цель для воришек, их мгновенно перерезают. Нужна хотя бы цепь, а еще лучше U-lock.

По возможности велосипед стоит ставить под камеру видеонаблюдения. Наконец, совет-пожелание к предпринимателям, работодателям, владельцам различных кафе, ресторанов — делать больше велопарковок и направлять камеры на них.