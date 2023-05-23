Голый расчет: как защититься от интим-шантажа в Сети

Россиянам, которых мошенники шантажируют рассылкой интимных фотографий, не стоит идти на условия злоумышленников — об этом рассказали эксперты. Они советуют игнорировать аферистов и ни в коем случае не платить им деньги. Почему пользователи становятся жертвами «интимного» шантажа и как защититься от подобных ситуаций, разбирались «Известия».

Цифровая откровенность

Цифровые технологии и интернет-пространство давно стали частью повседневной жизни современных людей во всех ее проявлениях, включая интимную сторону. Но любой пользователь, который делает интимные фотографии или ведет откровенные переписки в соцсетях, рано или поздно может стать жертвой злоумышленников.

Как говорит в беседе с «Известиями» адвокат Московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий, интимные снимки в качестве средства шантажа чаще всего используют две категории злоумышленников. С одной стороны, это люди, которые после расставания хотят отомстить своим бывшим партнерам. С другой — всевозможные мошенники и вымогатели, которые требуют деньги за отказ от публикации пикантных снимков в Сети.

— Категория последних достаточно разношерстна ввиду того, что кто-то может заниматься шантажом из корыстных побуждений, кто-то на почве нездорового чувства юмора, а для кого-то это является способом достижения иных целей, не связанных с непосредственным извлечением выгоды для себя, — рассказывает эксперт.

Фото: Global Look Press/moodboard/John Rowley

Жертвами интим-шантажа могут стать как простые люди, так и публичные, состоятельные личности — последние особенно интересны киберпреступникам. Как говорит юрист Юрий Капштык, под прицелом шантажистов также нередко оказываются те, кто занимает высокие должностные посты . Различные топ-менеджеры обычно очень дорожат своей деловой репутацией, поэтому угроза публикации интимных фотографий оказывается мощным рычагом морального давления на них.

— Заинтересованные лица при помощи сетевого шантажа также могут пытаться манипулировать судьями, адвокатами и другими участниками громких судебных процессов, — отмечает специалист.

В поисках компромата

Вымогательство со стороны киберпреступников невозможно без самих пикантных снимков — главного оружия шантажа. Как говорит в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России и юрист фирмы «Ялилов и партнеры» Герман Казанов, такие снимки попадают к мошенникам разными путями.

Порой аккаунты пользователей в соцсетях подвергаются взлому, в результате чего вся личная информация становится доступной для дальнейшего распространения. Иногда жертва мошенничества сама направляет интимные фото и видео мошеннику, так как заблуждается в личности своего собеседника.

— Порой встречаются ситуации, когда незнакомки в интернете провоцируют мужчин на откровенный разговор, а на следующий день жертвам поступают звонки с угрозами обратиться в полицию, так как их вчерашняя собеседница была несовершеннолетней, — объясняет Казанов.

Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl

По словам Юрия Капштыка, порой интимные фотографии попадают к злоумышленникам после хакерского взлома телефона или компьютера. Взломав личные пароли пользователя, злоумышленники получают доступ к его данным, скачивают пикантные снимки, а затем используют их по своему усмотрению. Бывает и так, что человек сдает свой гаджет или компьютер в ремонт — и сотрудники сервиса получают доступ к файлам, которые хранятся на устройстве . И если там есть интимные фотографии, их также могут скачать и применять для шантажа.

— Пользователи облачных сервисов как в России, так и за рубежом всё чаще размещают чувствительную информацию, включая интимные снимки, в облачных сервисах, — рассказывает адвокат и эксперт по цифровому праву Олег Бекасов. — В последние годы было зафиксировано немало случаев взлома таких сервисов и «сливов» оттуда пикантных фотографий.

Наконец, за время отношений в распоряжении у партнеров также нередко оказываются интимные фотографии, которые уже после расставания они могут использовать для того, чтобы нанести вред людям, с которыми ранее были близки.

Механизмы защиты

Если из-за интимных снимков человек попал в затруднительную ситуацию с бывшими партнерами или шантажистами, Владислав Шурховецкий советует в первую очередь не поддаваться панике, которая препятствует принятию здравых и логичных решений. Ни при каких обстоятельствах не стоит вести беседы с киберпреступниками. Причем бессмысленны как попытки их разжалобить, так и агрессия вкупе с угрозами полицией — это лишь разозлит злоумышленников и подтолкнет их к распространению пикантных фотографий. Но и реагировать на их угрозы также не стоит: лучшее решение — это блокировка аккаунтов и номеров, с которых пишут и звонят.

Фото: Global Look Press/dpa/Felix Kästle

— Необходимо сделать скриншоты сообщений вымогателей и данных аккаунта, с которого они вам пишут, записать телефонные разговоры с ними, а затем незамедлительно обратиться с заявлением в правоохранительные органы и рассказать о сложившейся ситуации близким, — советует Владислав Шурховецкий.

В свою очередь, Герман Казанов в беседе с «Известиями» объясняет, что главная задача мошенников — это не публикация порочащей информации, а выманивание денег путем шантажа и угроз . Поэтому дайте себе время, чтобы смириться с происходящим и обдумать алгоритм дальнейших действий. Эксперт отмечает, что не стоит верить обещаниям мошенников не публиковать откровенные фото за определенную плату. Переводить им деньги нельзя — иначе шантаж примет новые масштабы и не прекратится до тех пор, пока жертва не перестанет снова и снова начислять деньги.

— Надо понимать, что в любом случае возможен сценарий, при котором ваши интимные фотографии будут опубликованы, — предупреждает Юрий Капштык. — Но в такой ситуации вы всегда можете публично заявить, что злоумышленники распространили порочащие снимки, на которых изображены не вы, а человек, похожий на вас.

По словам Капштыка, сегодня существует большое количество программного обеспечения, открывающего широкие возможности для фотомонтажа. Поэтому спокойно говорите, что на пикантных фотографиях лишь некто, похожий на вас. Так вы лишите злоумышленников их главного козыря.

К ответу перед законом

Распространение в публичном доступе чужих личных фотографий интимного характера без согласия на то лица, изображенного на фото, влечет за собой уголовную ответственность по ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Она предусматривает штраф до 200 тыс. рублей и лишение свободы на срок до двух лет. Если же шантажист использовал свое служебное положение, то грозить ему может уже четыре года лишения свободы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— В последнее время таких уголовных дел заводится всё больше, а занимается ими Следственный комитет России (СКР), — рассказывает в беседе с «Известиями» Владислав Шурховецкий. — Именно туда необходимо обращаться, если ваши приватные снимки были опубликованы в Сети.

Если же шантажисты только вымогают средства под угрозой распространения интимных фотографий, то такие действия квалифицируются по ст 163 УК РФ («Вымогательство») . Уголовные дела этой категории относятся к компетенции органов внутренних дел — и именно туда нужно будет обращаться с соответствующим заявлением.

Как отмечает Герман Казанов, в какое бы ведомство вы ни подавали заявление, потребуется указать номер телефона, аккаунт в социальных сетях или электронную почту, с которых поступают угрозы, а также скриншоты переписки о вымогательстве, заверенные нотариусом. Также необходимо морально подготовиться к тому, что все нюансы сложившейся ситуации придется озвучить следователю.

Что касается мер профилактики сетевого интим-шантажа, то к ним специалисты относят повышение уровня собственной цифровой грамотности и особое внимание к приватному контенту, в том числе публикуемому в Сети и посылаемому другим пользователям. Кроме того, желательно создавать надежные пароли на всех аккаунтах, устанавливать подтверждение входа в учетные записи с помощью SMS, а также не переходить по сомнительным ссылкам.