Колесная тяга: байкеры назвали самые угоняемые марки мотоциклов

Мотоциклы различных классов становятся актуальным предметом хищений — в разных регионах страны отмечается интерес преступников как к самой технике, так и к запчастям к ней. «Известия» выяснили у экспертов, за какими машинами и деталями особенно охотятся преступники.

Время конокрада

С приходом весны мотокражи стали значительно чаще попадать в новостные сводки. Это и немудрено, байк-сообщество в России растет, а из-за западных санкций наблюдается некоторый дефицит запчастей. На этом фоне появилась благоприятная почва для краж мотоциклов «под разбор».

Только на майских праздниках полиция провела задержания мотоугонщиков в Иркутской и Белгородской областях. Но особенно часто сообщения о преступлениях появлялись в апреле, когда мотосезон едва стартовал. Так, житель Ростовской области спрятал чужой мотоцикл в зеленых насаждениях, а позже вывез и продал.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Но гораздо большую опасность представляют скупщики краденого, которые своими действиями провоцируют новые преступления. С развитием дистанционной торговли через сайты объявлений число подобных торговцев значительно выросло.

Правоохранительные органы активно работают против нелегальных мотосервисов. В конце прошлого года в Новороссийске полиция разоблачила четырех воров, снабжавших черный рынок мотоциклами. Доказаны три эпизода преступной деятельности шайки. Еще одна подобная преступная группа была разоблачена во Владивостоке, трем возможным сообщникам инкриминируют шесть эпизодов.

Сколотили раму

Источник «Известий» в московской полиции не склонен драматизировать ситуацию с кражей мотоциклов:

— Да, в Москве мотокражи случаются. Подъезжают на микроавтобусах и вывозят в гаражи. Дело в том, что мотоциклы, по сути, не разбирают. Им просто меняют раму. Но воров чаще всего удается задержать

По его словам, в Москве эффективно действуют сотрудники мотобатов (специальные подразделения ДПС), которые пресекают езду без номеров, выявляют мотоциклы со спиленными или «кривыми» номерами на двигателе. По словам источника, угоны без цели хищения, не так давно бывшие массовым явлением, последнее время почти сошли на нет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Подпорченная биография

«Подозрительное» происхождение может говорить о наличии возможного криминального прошлого запчасти, а также о спорном качестве товара и его несоответствии требованиям безопасности, отмечает адвокат Виктория Лезникова. О каждой из этих категорий продукции существует упоминание в действующем законодательстве.

— В частности, ст. 175 УК РФ говорит о том, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, предусматривает уголовную ответственность, — уточнила она.

Если продавец передает покупателю имущество, заведомо добытое преступным путем, для продавца это грозит наказанием до семи лет лишения свободы в зависимости от наличия квалифицирующих признаков (совершение преступления группой лиц, организованной группой или с использованием своего служебного положения и т.д.). Эта же статья устанавливает ответственность за скупку (приобретение) такого товара.

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Издержки «серого» импорта

Неофициальные пути приобретения деталей чреваты дополнительными рисками, в том числе для жизни и здоровья.

— Продажа некачественного товара может, в свою очередь, повлечь за собой убытки для продавца, так как ст. 475 ГК РФ предусмотрены законные требования покупателя к продавцу в случае передачи последним некачественного товара , — говорит Виктория Лезникова.

По ее словам, потребитель вправе обратиться в суд. Поскольку речь идет о деталях для мотоцикла, являющегося технически сложным средством передвижения, следует рассмотреть и ответственность продавца за продажу товара, не соответствующего требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а также за неправомерное использование официального документа, подтверждающего соответствие указанного товара требованиям безопасности.

Собеседница добавляет, что такие действия подпадают под ст. 238 УК РФ, предусматривающую до 10 лет лишения свободы, в зависимости от конкретных обстоятельств совершения преступления.

— Кроме того, продавец такого товара может понести и гражданско-правовую ответственность, в виде выплаты компенсации как материального, так и морального вреда пострадавшим лицам, — сказала Лезникова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Поскольку в действующем законодательстве отсутствует установленный законом порядок скупки запчастей, скупщик не обязан выяснять происхождение деталей, сохранять личные данные человека, у которого он покупает деталь. Однако лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны производить закупку перепродаваемых впоследствии товаров на основании договоров купли-продажи, закупки и т.д. для возможности отчета о их происхождении. Соответственно, продавец таких товаров должен показать документы на продаваемый товар.

Охота за бюджетниками

— С угонами, на мой взгляд, всё стало печальнее — они участились, причем речь идет о старой технике, — рассказал «Известиям» руководитель объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов. — В одном из первых сообщений об угоне, которое попалось мне на глаза, речь шла о «Хонде», выпущенной в 90-х. Причем кража была совершена средь бела дня. По моим прогнозам, эта тенденция продолжится.

По словам другого источника в мотосообществе, владельцы новых дорогих моделей готовы платить и ждать запчасти из-за границы. Вряд ли они поставят на свой байк «левую» деталь. К тому же дорогая техника стоит на охраняемых парковках или в гаражах. Всё это затрудняет кражи таких байков. В «группе риска» бюджетные модели возрастом от 10 лет. Детали с украденных машин этой категории, а также с аварийных мотоциклов сегодня закрывают дефицит комплектующих для ремонта. «Серых» мастерских и гаражей для мотоциклов хватает в любом густонаселенном регионе страны, говорит собеседник «Известий».

— Все официальные дилеры прекратили поставки в Россию, — говорит Андрей Иванов. — Но если у человека, например, сломалось сцепление, то он это сцепление найдет — легально или нелегально. Всегда будут люди, готовые купить бывшую в употреблении деталь, и происхождение ее мало кого интересует.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

«Серый» рынок мотозапчастей живет примерно теми же реалиями, что и автомобильный, говорит он. В обход запретов и санкций, через третьи страны, в багаже и ручной клади пассажиров «железо» едет в Россию.

Что касается так называемых «бездоков» (краденых мотоциклов с измененными идентификационными номерами на двигателе), то на них продолжают кататься в регионах.

Самые угоняемые

По мнению Андрея Иванова, самыми угоняемыми остаются модели, которые можно продать на запчасти.

— Двигатель в сборе — очень востребованная запчасть. Для 10-летнего спортивного мотоцикла новый заводской двигатель может стоить несколько сотен тысяч рублей. А с разборки — 40–50 тыс. Популярны и мелкие запчасти: рычаги сцепления, тормоза, детали от подвески, если они остались целыми. Например, вилка переднего колеса — эта деталь страдает практически при каждой аварии. Также при падении мотоцикла часто страдают подножки, пластик, крышки двигателя. Хочется думать, что все эти детали, представленные на рынке разбора, легальные, но едва ли это так , — прокомментировал эксперт.

По мнению администратора паблика «МотоМосква Угоны» Вячеслава Тучина, ситуация с хищениями транспортных средств сильно не изменилась по сравнению с 2021 годом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Я веду группу об угонах с 2015 года. Пиковый год по обращениям к нам мотолюбителей был 2018-й. В сравнении с ним сегодня обращений в разы меньше. В сезон число угонов существенно возрастает, зимой всегда гораздо меньше, около 10 случаев. Чаще всего «уходят» китайские мопеды и мотоциклы, которые так любят новички, например, Stels Flame 200 или Bajaj. Разумеется, похищают различные модели марок Yamaha, Honda, Suzuki. Реже всего — Ducati, это дорогие мотоциклы, хозяева их берегут, — отметил эксперт.

Как сберечь коня

Хорошая профилактика мотоугона заключается в максимальном усложнении задачи для преступника, считает Андрей Иванов. По его словам, противоугонные цепи и противоугонки на диск мотоцикла уже своим видом могут отбить желание вора возиться. Хорошо, если мотоцикл оснащен сиреной. Если есть возможность пристегнуть мотоцикл к столбу или ограде, этим лучше не пренебрегать. Эти простые меры помешают вору укатить технику.

— Стоит также установить не только «кричащую» сигнализацию (она больше оберегает от детей и хулиганов), а спутниковую, которая поможет отследить путь мотоцикла. Оставлять транспортное средство во дворе, у подъезда, у дачного домика — плохая идея. В гараже, на охраняемом паркинге, в многолюдном месте под камерами наблюдения — хорошая. Сочетание этих нехитрых мер — вполне надежная защита от воров, — считает собеседник.

«Известия» направили в несколько ведущих страховых компаний запросы о том, участились ли заявления клиентов по факту краж мотоциклов или запчастей с них. В отделе внешних коммуникаций «Ингосстраха» сообщили, что не фиксируют увеличения таких обращений. В еще одной организации с ответом затруднились.