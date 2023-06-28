Держи карман уже: почему воры продолжают охоту за мобильными

«Десант» карманников высадился на улицы крупных российских городов в пик отпускного сезона. Щипачей, как их именуют в криминальной среде, ловят каждый день. Как действуют карманники сегодня и почему риск от их действий многократно возрос, разбирались «Известия».

У одних отпуск, у других — вахта

Число краж «из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем», как это излагается обычно в полицейских протоколах, существенно возрастает в летнее время. Полиция знает это и принимает контрмеры.

Справка «Известий» По данным МВД, с января по май 2023 года зарегистрировано 7659 карманных краж. Пиковые периоды приходятся на предпраздничные дни, майские «долгие выходные», недели перед 1 сентября и сезон отпусков. Хищения такого рода носят крайне латентный характер, так как потерпевшие не всегда уверены, что стали жертвой преступления, списывая воровство на утерю.

Карманная кража — довольно тонкое криминальное ремесло, требующее особого навыка. В криминальную схему вовлечены обычно несколько соучастников. Как, например, в недавнем случае с кражей кошелька на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Сыщикам удалось задержать сразу троих возможных соучастников — двух иностранцев (оба неоднократно судимы) и жителя Великого Новгорода. Их взяли практически с поличным.

Фото: СК РФ Зафиксированный камерами видеонаблюдения случай кражи

Но в некоторых случаях задержанию предшествует более кропотливая работа. В начале июня питерские оперативники задержали лидера преступной группировки, промышлявшей серийным воровством как у отдельных граждан, так и из супермаркетов. Члены группировки под видом таксистов подбирали на улице пьяных, угощали их алкоголем, чтобы те пришли в окончательно беспомощное состояние, и забирали деньги, ювелирные украшения, часы. Сообщники непосредственных исполнителей преступлений реализовывали краденое. Доказаны шесть таких эпизодов.

Фото: СК РФ Исполнительница преступления

Места риска

Современные преступники хорошо осведомлены о работе систем видеонаблюдения и, как правило, принимают соответствующие меры, чтобы скрыть лица. Как свидетельствуют полицейские, подозреваемые по делам о карманных кражах обычно хорошо знают и расположение видеокамер в местах «работы». Именно поэтому Московский метрополитен в последние годы перестал привлекать карманников.

— В разговоре правонарушители признаются, что обилие камер в сочетании с интеллектуальными системами создают слишком большой риск быть привлеченными к уголовной ответственности. На такую авантюру подписываются только приезжие дилетанты, — говорит сотрудник одного из подразделений полиции столичного региона.

По словам полицейского, чаще всего карманников можно встретить на перроне, автобусной остановке, в электричке. Это дает возможность сразу после совершения кражи скрыться.

— Опытные воры-карманники умудряются вытащить портмоне у гражданина в течение минуты. Выходят на оживленной железнодорожной станции своего поезда и, пока народ протискивается в тамбур, работают с ожидающими на платформе. Достают кошелек и продолжают свое путешествие, заскочив в последний вагон, — говорит специалист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Особенно опасна в этом отношении посадка и высадка в переполненном общественном транспорте.

— В это время человек психологически готов к тому, что его кто-то толкнет в бок, навалится со спины, этим и пользуются воры, — говорит собеседник «Известий».

Также воры часто орудуют в популярных туристических местах.

— У людей из небольших населенных пунктов, которые первым делом отправляются в культпоход по столице, нет навыка опасаться за свой кошелек, — рассказывает оперативник. — Жирная цель для вора — иностранец, у них при себе в ручной клади одной электроники часто на шести-семизначную сумму. Но отечественный турист сегодня тоже упакован недешево.

Нередко профессиональные воры, работающие в группе, выдают себя за иностранцев или туристов, используют флажки, надевают фотоаппараты на шею.

— Это помогает усыпить бдительность окружающих, — говорит сыщик.

Фото: Getty Images/NurPhoto/Contributor

Портрет карманного вора

Исторически сложилось, что среди карманных воров много представителей этнических преступных группировок, сформированных по родовому принципу, рассказывает подмосковный оперативник.

— «Семейная» организация позволяет законно избежать групповой ответственности за кражу — конституция позволяет не свидетельствовать против своих близких. Как правило, исполнителем у таких группировок выступает женщина. Подбирается самая молодая, но желательно с детьми. В дальнейшем такой подход позволяет избежать сурового наказания в суде.

Мужчине отводится роль наблюдателя, который следит за обстановкой, предупреждает об опасности и затыкает рот очевидцам.

— Некоторые этнические группировки довольно агрессивно ведут себя в случае, если их замысел раскрыт, — могут угрожать людям, продемонстрировать нож например. Или поднять шум, оболгать самого потерпевшего. Если рядом нет полиции, лучше не геройствовать. Как правило, эти люди не особенно боятся попасть в колонию, это их образ жизни, — предупреждает оперативник.

В последнее время большую проблему представляют бригады, приезжающие в европейскую часть России из Забайкалья и прилегающих регионов.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— В этой части страны до сих пор сильна воровская субкультура, в некоторых городах бывшие заключенные активно работают с молодежью, вовлекая ребят в том числе в карманное ремесло, — говорит сотрудник полиции.

Временами приезжают в Россию и иностранные «гастролеры».

— До сих пор попадаются опытные воры из Закавказья, Молдавии. Они также предпочитают работать парами. Это нужно в том числе, чтобы решить конфликты с другими карманниками. Опасными ворами считаются представители криминальных кругов из Монголии.

Проблемой остаются и «низкоквалифицированные» преступники , обворовывающие пьяных в электричках.

— Это довольно опасные преступники. Работают группами человек по пять, ходят по поздним электричкам. Временами действуют нагло, могут обшарить пьяного на глазах очевидцев. Были случаи, когда избивали тех, кто пытался помешать преступлению.

Фото: РИА Новости/Игорь Михалев

Главная цель — SIM-карта

Цифровизация и новые технологии, казалось бы, давно должны были бы оставить карманников без куска хлеба. Наличные носят с собой всё реже, хороший телефон можно удаленно заблокировать. Но криминалитет нащупал золотую жилу.

— Воров всё чаще интересует не телефон и наличка, а SIM-карта. С ее помощью преступники быстро получают доступ к счетам человека через удаленный интернет-банкинг. В Сети огромный массив данных о каждом россиянине, и в сочетании с доступом к SMS-кодам преступники получают исчерпывающий перечень инструментов для того, чтобы как минимум списать деньги со счета. Могут также оформить кредит на человека или совершить иные действия с непрогнозируемыми печальными последствиями, — говорит сотрудник полиции.

Если стащили

Оперативник настоятельно рекомендует в случае не только кражи, но и утери телефона незамедлительно блокировать SIM-карту во избежание неприятностей. То же самое касается и банковских карт, особенно с овердрафтом.

— У преступников могут быть сообщники среди персонала в сетевых магазинах, где они безопасно, не открывая лица, смогут отовариваться по чужой карте в кредит. Даже если найти вора и посадить его за решетку, это не значит, что он вернет потраченное и возместит ущерб.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Оперативник категорически предостерегает от попыток самостоятельно решить проблемы с карманными ворами и рекомендует обязательно заявлять в полицию о краже, даже если кажется, что найти пропажу не получится и ущерб не слишком велик. Он скептически смотрит на моду носить толстые бумажники и дорогие телефоны в задних карманах одежды.

— На жаргоне такой карман называют чужим. Расстегнутая дамская сумочка — это и вовсе приглашение в гости для карманника. Он непременно им воспользуется.

Спросят строже

— Уголовное законодательство не содержит термина «карманная кража», — говорит член МКА «Мой адвокат» Ирина Смолякова. — Пункт «г» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за тайное хищение чужого имущества из одежды, сумки или другой ручной клади, что мы и называем в просторечии карманной кражей. В зависимости от способа совершения кражи и суммы нанесенного ущерба наказание за это преступление может быть назначено в виде значительного штрафа в размере до 200 тыс. рублей, обязательных, исполнительных, принудительных работ или лишения свободы сроком до пяти лет. Даже если стоимость похищенного имущества невелика, карманник всё равно будет привлечен к уголовной, а не к административной ответственности, так как нормы о мелком хищении, установленные ст. 7.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ, на карманные кражи не распространяются.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам адвоката Смоляковой, избежать уголовного наказания за карманную кражу могут только подростки, не достигшие 14 лет — возраста привлечения к уголовной ответственности за это преступление.

Принимаются во внимание обстоятельства ее совершения, обращает внимание адвокат Виктория Лезникова.