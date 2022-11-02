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Подбирай и властвуй: как не сесть в колонию из-за случайной находки

Полицейский рассказал о проблемах с привлечением к ответственности за присвоение утерянных вещей
Фото: Getty Images/Farknot_Architect
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Москвичу грозит уголовное наказание за присвоение утерянного телефона — он подобрал чужой гаджет, в чехле которого находилась банковская карта, и оплатил ей несколько покупок. Еще несколько лет назад тот факт, что мужчина не попытался вернуть пропажу законному хозяину, просто остался бы на его совести, сегодня же вполне можно получить за это реальный срок. В особенностях криминализации уличных находок разбирались «Известия».

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Не рекомендация, а требование

Студентка столичного вуза обратилась в полицию после утери мобильника в чехле и банковской карты. Сыщики добросовестно отработали заявление гражданки и, проверив камеры видеонаблюдения, обнаружили, что вещи подобрал неизвестный мужчина. Очень быстро его личность установили и произвели задержание. Позже выяснилось, что он не только оставил себе мобильный телефон, но и совершил покупки за счет девушки.

— Посредством карты он совершил несколько покупок бесконтактным способом, — сообщил официальный представитель столичного ГУ МВД Владимир Васенин. — Обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась в полицию. Общий ущерб составил около 50 тыс. рублей.

Подбирай и властвуй
банковская карта терминал
Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

Ему придется отвечать и за кражу телефона (ч. 2 ст. 158 УК РФ), и за хищение средств с карты (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

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На скамье подсудимых могут оказаться не только исполнители преступления, но и подстрекатели

— Человек, нашедший потерянную вещь, обязан вернуть ее законному владельцу, — рассказал «Известиям» адвокат Константин Кудряшов. — Если вещь найдена в помещении (магазине, кафе, школе, поликлинике, вокзале) или на транспорте (автобусе, поезде, метро), то она (найденная вещь) подлежит сдаче представителю администрации учреждения, водителю или иному сотруднику организаций. Если этого не сделать и оставить вещь себе — это будет квалифицировано как кража и повлечет ответственность по 158-й статье Уголовного кодекса.

Судьбоносным для многочисленных споров о присвоении найденных вещей стало кассационное определение ВС РФ от 19 апреля 2017 года, в рамках которого разбиралось дело о найденном гражданкой телефоне в поликлинике. Фактически инстанция своим решением посчитала доказательством умысла то, что девушка не отвечала на телефонные звонки, заменила SIM-карту и не предприняла меры к розыску хозяина вещи. Также из решения вытекает, что предметом преступления может быть имущество, имеющее «идентификационные признаки» — то есть данные (номер телефона, указание адреса или анкетных данных владельца), позволяющие установить владельца. Доводы защиты о том, что осужденная не предпринимала активных действий по изъятию телефона и что мобильник выбыл из владения собственника по его же невнимательности, суд счел несостоятельными.

Подбирай и властвуй
Телефон
Фото: Gletty Images/Manuel Faba Ortega

Адвокат говорит, что если попытаться утаить находку, то есть большой риск стать подозреваемым по уголовному делу в связи с широким распространением видеокамер.

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— Оплата покупок в магазине найденной банковской картой или перевод с нее денежных средств являются преступлениями, а способа стать законным владельцем денег на чужом счету в банке в связи с такой находкой не существует, — говорит адвокат.

Время меняет собственника

Такое понятие, как находка имущества, — полигон для юридических споров. Дмитрий Уваров, член Ассоциации юристов России, говорит о том, что хищение и законное присвоение разделяются законодательством. В первую очередь нужно говорить о мотивах.

— В соответствии с п. 1 ст. 225 ГК РФ, бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой неизвестен либо, если иное не предусмотрено законами, от права собственности на которую собственник отказался. Согласно п. 2 ст. 225 ГК РФ, если это не исключается правилами ГК о приобретении права собственности на вещи, от которых собственник отказался (ст. 226), о находке (ст. 227 и ст. 228), о безнадзорных животных (ст. 230 и ст. 231) и кладе (ст. 233), право собственности на бесхозяйные движимые вещи может быть приобретено в силу приобретательной давности.

Подбирай и властвуй
Экран смартфона
Фото: Global Look Press/Moritz Wolf

В свою очередь, приобретательная давность — это ситуация, когда лицо (человек или компания) хотя и не является хозяином вещи, но со временем становится им, если «добросовестно, открыто и непрерывно» владеет ей как своим собственным имуществом. Право собственности в этом случае лицо получает через 5 лет (иное имущество) или 15 лет (недвижимое).

С открытым забралом

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Крайне важно соблюсти требования гражданского законодательства для приобретения права собственности на имущество. Важным критерием, указывающим на законность намерений человека владеть найденным имуществом, юрист называет именно открытость владения.

— Это означает, что собственник не скрывает владение этой вещью от других. Владение должно быть добросовестным — то есть нельзя владеть вещью, полученной незаконно с нарушением прав собственника. Кроме того, владение должно быть непрерывным — то есть собственник постоянно должен иметь в своем владении данную вещь, — объясняет Уваров.

Соблюдая данные критерии, по истечении года человек сможет получить право собственности в силу приобретательной давности. В таком случае порядок, предусмотренный Гражданским кодексом, будет соблюден, а ответственности не наступит, говорит юрист Уваров.

Подбирай и властвуй
Кража
Фото: TASS/DPA/Arno Burgi

Но есть и более простая процедура, говорит адвокат Кудряшов.

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— Если собственник вещи или его адрес неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или местную администрацию, в Москве это управа района. При этом саму находку после заявления можно хранить у себя. Если законный владелец вещи всё же объявится, то тот, кто ее нашел, вправе попросить вознаграждение в размере до 20% от стоимости находки. Если через полгода после заявления о находке законный владелец не объявится, нашедший вещь становится ее новым собственником, — уточняет специалист.

Кто окажется на скамье подсудимых

Однако на практике часто случаются ситуации, в которых разобраться не так просто, а любая ошибка или неверное толкование событий может привести к трагическим последствиям.

— С правовой точки зрения ситуация очень спорная, — рассказывает столичный участковый, сталкивающийся с проблемой находок на практике. — Был случай в практике, когда на детской площадке одна женщина забыла сумку с телефоном. Ее забрала пенсионерка, гулявшая рядом, когда никого вокруг не было. Пропажу и возможного вора определили по камере, женщину доставили и возбудили уголовное дело. Позже с ней беседовал, оказывается, она хотела позвонить хозяйке, но не смогла — никогда в руках не держала трубку с тачскрином, только кнопочные. Оснований не верить ей у меня не было. Да, она не сказала ничего вразумительного на мой вопрос, почему не обратилась в полицию… Но только на этом обстоятельстве доказывать умысел на хищение, как мне кажется, несправедливо.

По его мнению, при правильной позиции на допросе, уголовного преследования женщина могла бы избежать.

Подбирай и властвуй
сумка без присмотра
Фото: Getty Images/hotCheeseProductions

Он также привел пример с точками в подъездах, где люди оставляют ненужные им, в том числе дорогие, вещи.

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— Оставляют детские вещи, антиквариат, дорогие книги. Например, много где есть для этих нужд специальные столики. Идентифицировать эти вещи сложно, но, как говорится, было бы желание. Мне уже случалось разбираться со случайными прецедентами, когда по ошибке из подъезда чуть не уносили чужое. Был случай со сломанными санками — человек оставил их как раз в том месте, где выкладывают ненужное. Другой сосед забрал их с чистой совестью. А потом ко мне пришел хозяин. Новый владелец даже успел санки эти починить. Хорошо, что люди оказались адекватные и все закончилось шуткой, но так бывает не всегда.

По его мнению, закон может покарать человека, который едва ли имел умысел на преступные действия.

— Судьи, насколько мне известно о судьбе таких дел, видят, кто перед ними, и назначают мягкое наказание, чаще всего судебный штраф. Но УК предусматривает реальное лишение свободы за кражу. Получается, в колонию могут попасть люди, которые далеки от криминала. Часто это пенсионеры, малоимущие слои населения с нормальной репутацией, не все же знакомы с определением суда. В общем, люди не маргинальные, а просто проявившие слабость из-за провокации судьбы, — делится своим мнением участковый с 15-летним стажем работы.

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