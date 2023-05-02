На игре: как шоплифтеры превратили магазинные кражи в опасное хобби
Российские пользователи соцсетей бурно обсуждают такое явление, как шоплифтинг — хобби в виде магазинных краж. Сами шоплифтеры гордятся тем, что воруют у «магазинов и корпораций». Однако эксперты отмечают, что суть этого явления сводится к обычным кражам, за которыми неизбежно следует административная и уголовная ответственность. Подробнее о явлении шоплифтинга и рисках, которые оно несет, — в материале «Известий».
Разногласия в Сети
Споры вокруг шоплифтинга среди российских пользователей соцсетей начались после поста девушки, которая в нескольких сообщениях рассказала, как взяла в магазине вареники с сулугуни, а затем «пробила их как дешевые пельмени», а также «зашоплифтила сырок». После этого одни пользователи обвинили девушку в том, что она занимается банальным воровством, а другие стали пытаться доказывать, что воровать у капиталистов и корпораций якобы вполне этично.
Противники шоплифтинга привели новый аргумент: магазины могут взимать убытки со своих же сотрудников, которые проглядели воров, и это совсем не похоже на борьбу с капитализмом. Их оппоненты в ответ стали упирать на то, что в наценках на товары сразу же закладывают ущерб от возможных краж, а компании своими штрафами просто эксплуатируют работников.
В итоге аргументы противников шоплифтинга перевесили, и на девушку, рассказавшую о своих незаконных действиях, обрушился вал критики. В конце концов она пообещала, что «больше не будет так делать», однако ее история стала очередным напоминанием о проблеме шоплифтинга в России.
Как говорит в беседе с «Известиями» управляющий партнер коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Екатерина Антонова, само понятие «шоплифтинг» представляет собой профессиональный жаргонизм, пришедший из английского языка. По своей сути он означает кражу какой-либо продукции или товаров в магазинах розничной торговли, совершенную тайным и невооруженным способом.
Анатомия воровства
По словам представителя компании Trader Income Дмитрия Мазанова, явление шоплифтинга не уникально для России — оно присутствует во многих странах мира. Причины его возникновения могут быть различными: экономические трудности, низкий уровень доходов, нежелание покупать товары по высокой цене, стремление получить бесплатную вещь. В свою очередь, Екатерина Антонова делит шоплифтеров на любителей и профессионалов.
— К любителям можно отнести детей, подростков, клептоманов и лиц без определенного места жительства, — рассказывает эксперт. — Они занимаются шоплифтингом от случая к случаю, с определенной регулярностью в целях личного потребления и в небольших объемах. Для любителей воровство из магазина является чем-то вроде приключения и испытания на удачу. У некоторых оно даже может стать чем-то вроде хобби или «вредной привычки».
В свою очередь, шоплифтеры-профессионалы, по словам Антоновой, специализируются на воровстве товаров и продукции в больших объемах, а также дорогих или ценных вещей ради их дальнейшей перепродажи. Профессионалы воспринимают шоплифтинг не как развлечение или хобби, а как полноценный вид заработка.
Дмитрий Мазанов объясняет, что магазинные кражи наносят торговым сетям значительный ущерб. Это может быть как непосредственная потеря товара, так и дополнительные затраты на защиту от краж, обучение персонала, установку систем видеонаблюдения и многое другое. Ущерб от действий шоплифтеров отчасти компенсируется за счет ценообразования — часть затрат на компенсацию убытков от краж включается в стоимость товара.
— В первую очередь от шоплифтинга страдают крупные розничные магазины, для которых это своего рода издержки производства, — отмечает Екатерина Антонова. — Во многих торговых сетях производятся плановые ревизии и инвентаризации товаров, после которых могут обнаружить недостачу. К сожалению, эта разница ложится на плечи обычных работников магазина, которые из своего кармана компенсируют понесенные убытки.
Риски шоплифтинга
Как объясняет в беседе с «Известиями» адвокат Московской коллегии адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий, ритейл притягивает шоплифтеров открытым доступом к товару и создает идеальные условия для подобного вида воровства, процветающего по мере развития системы самообслуживания в магазинах. При этом зачастую магазинные воры убеждены, что не совершают противоправного деяния, поскольку наносят ущерб безликому неопределенному лицу — но это далеко не так.
— Понятие «магазинная кража» в отечественной юриспруденции является условным, поскольку российское право не содержит его толкования и особого квалифицирующего признака, — рассказывает Шурховецкий. — Подобное деяние будет квалифицироваться по ст. 7.27 («Мелкое хищение») КоАП РФ, однако за это правонарушение может наступить и уголовная ответственность по ст. 158 («Кража») УК РФ.
В свою очередь, Екатерина Антонова объясняет, что наказание для шоплифтеров зависит от размера хищения. В случае кражи товара или продукции из магазина стоимостью до тысячи рублей наказанием будет административный штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
То же самое преступление, но в случае если стоимость товаров будет составлять 1–2,5 тыс. тыс. рублей, влечет за собой наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тыс. рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.
— Стоит отметить, что, если шоплифтингом занимаются два и более человека, то тут, невзирая на стоимость похищенных товаров, наступает уголовная ответственность по ст. 158 УК РФ — это деяние следует квалифицировать как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, — объясняет Екатерина Антонова.
Из магазина на зону
Шоплифтеры превращают магазинные кражи в хобби, а потому совершают их снова и снова. Екатерина Антонова обращает внимание на то, что это очень опасно: если шоплифтера ранее подвергали административной ответственности по ч. 1 или 2 ст. 7.27 КоАП и поймали снова, то тут наступает уголовная ответственность по ст. 158.1 УК РФ с максимальным наказанием до одного года лишения свободы.
При этом схлопотать уголовный состав по ч. 1 ст. 158 УК РФ шоплифтер может, и просто украв товары на сумму более 2,5 тыс. рублей — максимальное наказание по ней составляет до двух лет лишения свободы. При этом, как отмечает Дмитрий Мазанов, есть риск того, что человек, начав с шоплифтинга, со временем может перейти к другим преступлениям, поскольку воровство может быть признаком проблем социальной адаптации, финансовых трудностей, а также поведенческих проблем.
— Эти факторы могут быть связаны с более серьезными нарушениями закона, такими как грабежи, насилие или наркотические преступления, — говорит собеседник «Известий». — Поэтому важно своевременно предупреждать и пресекать воровство, чтобы избежать его дальнейшей эскалации.
Сегодня российские торговые сети ведут активную борьбу с магазинными ворами. В частности, по словам Владислава Шурховецкого, в последние годы свою эффективность показала система «СТОП-Шоплифтер», разработанная NtechLab, — она используется в торговых сетях более 70 городов России. За 2022 год она зарегистрировала около 263 тыс. краж с уроном на общую сумму, превышающую 350 млн рублей. Эта система работает на основе технологии распознавания лиц и систематизации полученной информации.
— Противостоять магазинным кражам также можно достаточно эффективно при помощи установки видеокамер в торговых помещениях магазина, — заключает Екатерина Антонова. — Но такой подход не гарантирует 100% защиту от воровства, поскольку не всегда есть возможность охватит все зоны объективами видеокамер. Например, эти устройства нельзя устанавливать в примерочных. Поэтому лучший метод борьбы с шоплифтингом — это не популяризировать его и всячески порицать в глазах общественности.