На игре: как шоплифтеры превратили магазинные кражи в опасное хобби

Российские пользователи соцсетей бурно обсуждают такое явление, как шоплифтинг — хобби в виде магазинных краж . Сами шоплифтеры гордятся тем, что воруют у «магазинов и корпораций». Однако эксперты отмечают, что суть этого явления сводится к обычным кражам, за которыми неизбежно следует административная и уголовная ответственность. Подробнее о явлении шоплифтинга и рисках, которые оно несет, — в материале «Известий».

Разногласия в Сети

Споры вокруг шоплифтинга среди российских пользователей соцсетей начались после поста девушки, которая в нескольких сообщениях рассказала, как взяла в магазине вареники с сулугуни, а затем «пробила их как дешевые пельмени», а также «зашоплифтила сырок». После этого одни пользователи обвинили девушку в том, что она занимается банальным воровством, а другие стали пытаться доказывать, что воровать у капиталистов и корпораций якобы вполне этично.

Противники шоплифтинга привели новый аргумент: магазины могут взимать убытки со своих же сотрудников, которые проглядели воров, и это совсем не похоже на борьбу с капитализмом. Их оппоненты в ответ стали упирать на то, что в наценках на товары сразу же закладывают ущерб от возможных краж, а компании своими штрафами просто эксплуатируют работников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В итоге аргументы противников шоплифтинга перевесили, и на девушку, рассказавшую о своих незаконных действиях, обрушился вал критики. В конце концов она пообещала, что «больше не будет так делать», однако ее история стала очередным напоминанием о проблеме шоплифтинга в России.

Как говорит в беседе с «Известиями» управляющий партнер коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Екатерина Антонова, само понятие «шоплифтинг» представляет собой профессиональный жаргонизм, пришедший из английского языка. По своей сути он означает кражу какой-либо продукции или товаров в магазинах розничной торговли, совершенную тайным и невооруженным способом.

Анатомия воровства

По словам представителя компании Trader Income Дмитрия Мазанова, явление шоплифтинга не уникально для России — оно присутствует во многих странах мира. Причины его возникновения могут быть различными: экономические трудности, низкий уровень доходов, нежелание покупать товары по высокой цене, стремление получить бесплатную вещь. В свою очередь, Екатерина Антонова делит шоплифтеров на любителей и профессионалов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— К любителям можно отнести детей, подростков, клептоманов и лиц без определенного места жительства , — рассказывает эксперт. — Они занимаются шоплифтингом от случая к случаю, с определенной регулярностью в целях личного потребления и в небольших объемах. Для любителей воровство из магазина является чем-то вроде приключения и испытания на удачу. У некоторых оно даже может стать чем-то вроде хобби или «вредной привычки».

В свою очередь, шоплифтеры-профессионалы, по словам Антоновой, специализируются на воровстве товаров и продукции в больших объемах, а также дорогих или ценных вещей ради их дальнейшей перепродажи. Профессионалы воспринимают шоплифтинг не как развлечение или хобби, а как полноценный вид заработка.

Дмитрий Мазанов объясняет, что магазинные кражи наносят торговым сетям значительный ущерб. Это может быть как непосредственная потеря товара, так и дополнительные затраты на защиту от краж, обучение персонала, установку систем видеонаблюдения и многое другое. Ущерб от действий шоплифтеров отчасти компенсируется за счет ценообразования — часть затрат на компенсацию убытков от краж включается в стоимость товара.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— В первую очередь от шоплифтинга страдают крупные розничные магазины, для которых это своего рода издержки производства, — отмечает Екатерина Антонова. — Во многих торговых сетях производятся плановые ревизии и инвентаризации товаров, после которых могут обнаружить недостачу. К сожалению, эта разница ложится на плечи обычных работников магазина, которые из своего кармана компенсируют понесенные убытки.

Риски шоплифтинга

Как объясняет в беседе с «Известиями» адвокат Московской коллегии адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий, ритейл притягивает шоплифтеров открытым доступом к товару и создает идеальные условия для подобного вида воровства, процветающего по мере развития системы самообслуживания в магазинах. При этом зачастую магазинные воры убеждены, что не совершают противоправного деяния, поскольку наносят ущерб безликому неопределенному лицу — но это далеко не так.

— Понятие «магазинная кража» в отечественной юриспруденции является условным, поскольку российское право не содержит его толкования и особого квалифицирующего признака, — рассказывает Шурховецкий. — Подобное деяние будет квалифицироваться по ст. 7.27 («Мелкое хищение») КоАП РФ, однако за это правонарушение может наступить и уголовная ответственность по ст. 158 («Кража») УК РФ.

В свою очередь, Екатерина Антонова объясняет, что наказание для шоплифтеров зависит от размера хищения. В случае кражи товара или продукции из магазина стоимостью до тысячи рублей наказанием будет административный штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Фото: ТАSS/MAXIM SHIPENKOV

То же самое преступление, но в случае если стоимость товаров будет составлять 1–2,5 тыс. тыс. рублей, влечет за собой наложение административного штрафа в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тыс. рублей, либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

— Стоит отметить, что, если шоплифтингом занимаются два и более человека, то тут, невзирая на стоимость похищенных товаров, наступает уголовная ответственность по ст. 158 УК РФ — это деяние следует квалифицировать как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, — объясняет Екатерина Антонова.

Из магазина на зону

Шоплифтеры превращают магазинные кражи в хобби, а потому совершают их снова и снова. Екатерина Антонова обращает внимание на то, что это очень опасно: если шоплифтера ранее подвергали административной ответственности по ч. 1 или 2 ст. 7.27 КоАП и поймали снова, то тут наступает уголовная ответственность по ст. 158.1 УК РФ с максимальным наказанием до одного года лишения свободы.

При этом схлопотать уголовный состав по ч. 1 ст. 158 УК РФ шоплифтер может, и просто украв товары на сумму более 2,5 тыс. рублей — максимальное наказание по ней составляет до двух лет лишения свободы. При этом, как отмечает Дмитрий Мазанов, есть риск того, что человек, начав с шоплифтинга, со временем может перейти к другим преступлениям, поскольку воровство может быть признаком проблем социальной адаптации, финансовых трудностей, а также поведенческих проблем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Эти факторы могут быть связаны с более серьезными нарушениями закона, такими как грабежи, насилие или наркотические преступления, — говорит собеседник «Известий». — Поэтому важно своевременно предупреждать и пресекать воровство, чтобы избежать его дальнейшей эскалации.

Сегодня российские торговые сети ведут активную борьбу с магазинными ворами. В частности, по словам Владислава Шурховецкого, в последние годы свою эффективность показала система «СТОП-Шоплифтер», разработанная NtechLab, — она используется в торговых сетях более 70 городов России. За 2022 год она зарегистрировала около 263 тыс. краж с уроном на общую сумму, превышающую 350 млн рублей. Эта система работает на основе технологии распознавания лиц и систематизации полученной информации.

— Противостоять магазинным кражам также можно достаточно эффективно при помощи установки видеокамер в торговых помещениях магазина, — заключает Екатерина Антонова. — Но такой подход не гарантирует 100% защиту от воровства, поскольку не всегда есть возможность охватит все зоны объективами видеокамер. Например, эти устройства нельзя устанавливать в примерочных. Поэтому лучший метод борьбы с шоплифтингом — это не популяризировать его и всячески порицать в глазах общественности.