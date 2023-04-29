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Цифры расскажут: что известно о состоянии преступности в стране

Эксперты изучили отчет о криминальной обстановке за первый квартал 2023 года
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Данные о криминальной обстановке в стране говорят о продолжении роста киберпреступности. Больше было зарегистрировано убийств и покушений на убийство, однако в целом преступлений против личности совершено меньше, чем в тот же период предыдущего года. «Известия» вместе с экспертами изучили полицейскую статистику за первый квартал года.

Убивают чаще

Число зарегистрированных преступлений почти не увеличилось (на 0,3%) и составило 483,9 тыс. Омрачает картину рост числа погибших в результате насильственных преступлений — до 5,9 тыс. человек, в прошлом году было примерно на 300 меньше. Тяжкий вред здоровью причинен 8,5 тыс. людей (в 2022 году — на 400 меньше).

«Незначительный рост обусловлен в том числе увеличением числа зарегистрированных убийств и покушений на убийство — на 17,9%. В этот показатель также вошли преступления, совершенные украинскими националистами в зоне проведения специальной военной операции», — объясняется в отчете это явление. В целом преступлений против личности стало меньше, в частности, почти на 16% снизилось число изнасилований.

Однако на 38% выросло число проявлений экстремизма. Выявлено больше коррупционных преступлений (в общей сложности почти 12,5 тыс.), но при этом среди них увеличилась доля нераскрытых.

машина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Из корыстных побуждений

55% преступлений относятся к категории «против собственности» — их почти 268 тыс. При этом на 17,3% снизилось число грабежей и разбойных нападений и на 14% число краж. Кроме того, полиция сообщила, что преступления имущественного характера стали чаще раскрываться. В общей массе преступлений за три месяца виновник устанавливался в каждом втором случае.

И всё же корыстные правонарушения составляют основную массу нарушений УК.

— Несмотря на улучшение ряда количественных и качественных показателей последних лет, результаты деятельности МВД России и других правоохранительных органов продолжают свидетельствовать о непростой криминогенной обстановке, — считает исполнительный директор Фонда поддержки пострадавших от преступлений Матвей Гончаров. — Особое внимание вызывают преступления против собственности, тенденция увеличения которых прослеживается на протяжении последних лет.

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Киберкризис продолжается

Объем IT-преступлений вырос на 22%, достигнув 152,4 тыс. Серьезно увеличилось число телефонных мошенничеств и DDoS-атак. Всё активнее в цифровое пространство переходят наркоторговцы.

хакер
Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl

В три раза больше по сравнению с прошлым годом зарегистрировано число фактов неправомерного доступа к компьютерной информации (4735 атак).

Автор цитаты

Статистика IT-преступлений в I квартале 2023 года

Всего совершено: 152,4 тыс. (+22,7% к аналогичному показателю прошлого года).

Из них:

— с использованием пластиковых карт: 30,3 тыс. (–4,5%);

— с использованием компьютерной техники: 8,1 тыс. (–2%);

— в интернете: 115,2 тыс. (+28,8%);

— с помощью средств мобильной связи: 66 тыс. (+34,1%);

— наркопреступления с использованием ИТТ: 21,3 тыс. (+57%);

— мошенничества с применением IT-технологий: 79,4 тыс. (+31,5%);

— неправомерный доступ к компьютерной информации: 4,7 тыс. (+196%).

По данным МВД России

— Мы также для себя отмечаем тенденцию роста количества обращений заявителей по фактам мошенничества, особенно с использованием ip-телефонии и других технических средств, — говорит Матвей Гончаров. — Средства и методы социальной инженерии продолжают совершенствоваться, что приводит к росту количества пострадавших граждан и увеличению сумм похищенных денежных средств.

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По его мнению, необходима дальнейшая консолидация усилий правоохранительных органов, банковского сектора и операторов мобильной связи для профилактики и раскрытия IT-преступлений.

колл-центр
Фото: РИА Новости

Определенные сдвиги

«С использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) совершается практически каждое третье преступление. В этой сфере зарегистрировано на 7% меньше краж, на 39,9% — меньше фактов мошенничества с использованием электронных средств платежа. При этом раскрываемость IT-преступлений возросла до 35,1%», — говорится в отчете.

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За первые три месяца текущего года количество подтвержденных киберинцидентов снизилось на 23%, говорит директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «РТК-Солар» Алексей Павлов.

— Это напрямую указывает на то, что уровень защищенности российских компаний в целом растет, и они могут успешнее противостоять массовым кибератакам, сократив число инцидентов с реальными последствиями. В то же время наблюдаются точечные кампании против конкретных организаций, координируемые высококвалифицированными злоумышленниками. Последние объединяют под своим началом хактивистов, желающих повысить свою квалификацию и участвовать в более сложных, чем обычные DDoS-атаки или дефейс (атака с заменой главной страницы сайта. — Прим. ред.). Этот тренд сформировался еще в предыдущем квартале, и сейчас мы видим его подтверждение.

Набирает оборот

За три месяца выявлено и зарегистрировано существенно больше наркопреступлений, чем раньше, — 52,3 тыс. (на 7,4 тыс. больше прежнего показателя).

печь
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

— Множатся мелкие магазины, которые ищут клиентов через соцсети в легальном интернете, — поделился с «Известиями» наблюдениями источник в столичной полиции. — Мафия ищет новые точки сбыта, интернет завален рекламой наркотиков. Особенно активно продвигаются синтетические вещества, которые можно производить в месте сбыта, минуя логистические трудности. В Россию идет всё больше кокаина, несмотря на успехи коллег в пресечении отдельных каналов. За последние месяцы перехвачены рекордные «веса» порошка.

Полиция за отчетный период показала куда большую эффективность в борьбе с наркотрафиком, чем за тот же период 2022 года.

«Выявлено и пресечено на 22,7% больше преступлений, связанных с производством наркотиков, на 125% — с их пересылкой и на 31,9% — со сбытом. (...) Из незаконного оборота полицейскими изъято более 6,3 т наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также сильнодействующих веществ», — говорится в отчете.

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