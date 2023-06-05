«Душа гражданства и добрых порядков»: как в России появилась полиция

Среди множества нововведений, которые внедрял неутомимый реформатор Петр Великий, полиция оказалась одним из самых необходимых, бесспорных и долговечных. Традиции, заложенные в XVIII столетии, во многом актуальны и в наше время. 5 июня российской полиции исполняется 305 лет — «Известия» вспоминают, как первый император занялся заботой о благочинии в городах своей необъятной страны.

«Лихие люди торжествовали»

В допетровские времена на Руси (впрочем, как и во многих других странах Европы) полиция была, по сути, неизвестна. В XVII веке охраной правопорядка занимался Сыскной приказ, который называли еще Разбойным. Это было своего рода министерство, боровшееся с «татями», «ворами» и «душегубами». Правда, больших ресурсов у ведомства не имелось, не хватало профессионалов, которые могли оперативно решать накопившиеся проблемы, и приказ мог поддерживать видимость порядка только в столице и на стратегически важных дорогах.

В 1701 году Петр, недовольный работой этого органа и, видимо, не доверявший его сотрудникам, ликвидировал Сыскной приказ и на первых порах не заменил его новым. Оставался Преображенский приказ, который занимался политическим сыском, но иногда арестовывал и самых опасных уголовников. Тем временем на дорогах и в лесах, близ богатых городов и усадеб, расплодились разбойничьи шайки. Подчас — отменно вооруженные. У самых крупных разбойничьих атаманов иногда имелась даже артиллерия. С такими ватагами боролась регулярная армия, Петр надеялся на своих офицеров, но у них имелись и другие, более важные задачи. И «лихие люди» нередко торжествовали.

Приказ в Москве Фото: Александр Янов

Бытовые преступления вообще почти никого не интересовали, их, как правило, и не пытались раскрыть. Всяк спасался по возможностям. Каждый состоятельный землевладелец старался охранять свою территорию, создавая вооруженные «дружины».

Долго так продолжаться не могло. Император понимал, что государство должно взять на себя ответственность за правопорядок в стране и показать каждому подданному силу и логику самодержавия. Для этого ему и понадобился опыт самых развитых стран Запада, прежде всего Франции, где полицейские силы были созданы в Париже по велению «короля-солнце» Людовика XIV еще в 1667 году.

Первые полицейские

Петр Великий стремился к упорядоченности русской жизни — в армейском духе. Дисциплина, иерархия, усиление руки государства — эти тенденции в петровские времена проявлялись повсюду. Сначала Петр возложил обязанность бороться с преступностью на местную власть — воевод и губернаторов. Но им для этого требовался инструмент — более тонкий, чем армейские части. Царь же на первых порах надеялся на своих офицеров и не торопился переносить на русскую почву европейский полицейский опыт, о котором неплохо знал. Наибольшее развитие полицейская система к тому времени получила во Франции, которую самодержец изъездил вдоль и поперек, в том числе инкогнито. Само слово «полиция» древнегреческого происхождения. В античной Элладе так назывались вооруженные отряды, которые формировались для поддержки общественного порядка. Петр решил учредить нечто подобное и в России. Начал император с Петербурга. Именно там, в Северной столице, зародилась отечественная регулярная полиция.

Император считал необходимым найти подходящего человека, который мог бы с успехом его возглавить. 5 июня 1718 года указом Петра I введена должность генерал-полицмейстера. Им стал бывший денщик и воспитанник императора, выходец из Голландии генерал-адъютант Антон Мануилович Девиер. Служба, которую он возглавил, занялась охраной правопорядка в Петербурге. С этой исторической вехи ведется летопись российской полиции.

Первый генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга Антон Мануилович Девиер Фото: MaxPlant

Столичный полицмейстер подчинялся непосредственно сенату и, конечно, государю, на которого имел прямой выход. Петр так сформулировал стратегические задачи новой службы: «Полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности». В первые же дни существования полиции Девиер получил в свое распоряжение 10 офицеров, 20 унтер-офицеров и 160 «добрых», крепких, хорошо обученных солдат во главе с майором. Кроме того, учреждалась канцелярия генерал-полицмейстера, в штате которой вели дела один дьяк и 10 подьячих. Все они и стали первыми российскими полицейскими — и с первых дней работы показали себя настоящими профессионалами.

Полиция должна была незамедлительно организовать в Петербурге круглосуточную пожарно-караульную службу. Караульщикам надлежало иметь «какое-нибудь оружие» и трещотку, чтобы при необходимости подзывать себе подобных. Вскоре Девиер подготовил указы «О устройстве в Санкт-Петербурге шлагбаумов, о пожарной повинности, о нехождении по улицам в неуказанные часы, о тушении огня и о прекращении продажи питей и товаров в позднее время» и «О делании в Санкт-Петербурге по концам улиц шлагбаумов и об определении к оным с дворов караульщиков», которые надолго определили служебную рутину полицейских и их соратников из числа горожан.

Семеновский и Преображенский полки Петра Фото: Министерство обороны РФ

Город делился на районы, в каждом из них работала канцелярия частного пристава. Районы подразделялись на кварталы, в которых полицейскую власть осуществляли квартальные надзиратели. Им помогали квартальные поручики, которых выдвигало местное население. Кварталы, в свою очередь, делились на околотки. Согласно правилам, околоточный надзиратель был должен знать всех жителей своего околотка, следить за порядком и помогать сыскной полиции раскрывать преступления. В своем подчинении он имел городовых полицейских и дворников, которые обязаны были, помимо поддержания чистоты на вверенной им территории, регулярно информировать полицию о замеченных правонарушениях и подозрительных лицах.

В сельской местности от десяти дворов избирали одного человека — десятского. Старшими над ними были сотские, которых избирали от ста дворов. В будущем сотских и десятских стали избирать во всех крестьянских общинах. Такой порядок продержался до февраля 1917 года.

По петербургскому образцу полицейскую службу обустраивали в Москве, а затем и в других городах. Впрочем, процесс этот затянулся надолго. Но — «лиха беда начало». Первым московским обер-полицмейстером стал полковник Максим Греков. Особенностью полицейской службы стала ее независимость от местных властей. Система замыкалась на императоре.

«Всем безопасность подают»

Рядовые служивые — как правило, выходцы из крестьянства — получали неплохое жалованье. Набирали в полицию в основном опытных солдат и унтер-офицеров, грамотных и хорошо знавших службу. Полицейские получили эффектную форму — васильковые кафтаны с красными обшлагами и зеленые камзолы. Нередко для решения важных задач — например, если требовалось разгромить или арестовать разбойничью банду — в помощь полицейским направлялись воинские команды. Действовали они слаженно, в Петербурге — под командованием Девиера, в Москве — под руководством Грекова.

Непосредственные обязанности полиции подробно определил сам Петр, выделив 13 пунктов. Туда включили и проверку качества продовольствия на рынках, и экспертизу весов и гирь, и, конечно, обязанность прекращать ссоры и драки на улицах, а участников подобных безобразий арестовывать. В «Регламенте Главного магистрата» 1724 года Петр представил полицию органом, который «всем безопасность подает от разбойников, воров, насильников и обманщиков и сим подобных, непорядочное и непотребное житие отгоняет и принуждает каждого к трудам и к честному промыслу, чинит добрых досмотрителей, тщательных и добрых служителей, города и в них улицы регулярно сочиняет, препятствует дороговизне и приносит довольство во всем потребном к жизни человеческой, предостерегает все приключившиеся болезни».

Полиция при Петре I Фото: ktotakoy.com

Бороться приходилось не только с преступниками, но и с пожарами, наводнениями, а еще — с нелегальным строительством и с необоснованными повышениями цен на рынке. А еще — помогать больным и увечным, «защищать вдовиц, сирых и чужестранных по заповедям Божиим», охранять город в темное время суток. Полиция обладала и судебными полномочиями, в канцелярии Девиера выносились приговоры и назначались наказания преступникам. Первые фонарные столбы и скамейки в российских городах тоже устанавливали полицейские. Они же курировали и вывоз мусора, и мощение улиц, и даже воспитание детей. И пожарная служба родилась в недрах полиции.

Результаты деятельности Девиера и его команды сомнений не вызывали: жизнь в Петербурге преобразилась, в растущем, бурлящем городе установилась «возлюбленная тишина». Имена первых полицейских офицеров, к сожалению, неизвестны, но «оперативники» того времени заслуживают нашей доброй памяти. Полицейская команда показала отвагу и смекалку, искореняя в городе и его окрестностях разбойничьи гнезда. Оружие применяли нечасто, но умело. Им удалось даже немыслимое: на некоторое время на рынках почти прекратились карманные кражи. Петербуржцы высоко оценили достоинства порядка и безопасности — и к служителям закона отнеслись с уважением. Только в криминальной среде утвердилась ненависть по отношению к полицейским. Но даже убежденные противники петровских реформ не говорили о необходимости упразднения полицейской службы.

Князь Александр Данилович Меншиков Фото: ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина»

На новой должности Девиер стал и сиятельным графом, и сенатором. Словом, вошел в узкий круг тогдашней государственной элиты. Правда, у него имелся опасный и влиятельный недруг — «полудержавный властелин», фаворит Петра Александр Меншиков. Но в опалу Девиер попал лишь после смерти императора — был бит кнутом, лишен чинов, титулов и дворянства и сослан в Сибирь (обвинили его в намерении устранить от наследования престола Петра II). Впрочем, и там он сумел проявить себя: Анна Иоанновна назначила опального сановника начальником Охотского порта, и именно Девиер сделал многое для снаряжения второй экспедиции Беринга. В 1741 году Елизавета Петровна именным указом освободила Девиера из ссылки «с отпущением вины», в 1743-м ему вернули титул и наградили поместьями, а годом спустя он вернулся на должность столичного генерал-полицмейстера.

Отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции имени В.И. Бузина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Вечные принципы

Очень скоро полиция серьезно занялась и сыском, вступая в поединки с опасными и изворотливыми преступниками. Возникла агентура — тайные осведомители охранников правопорядка. Самым известным из них стал разбойник и сыщик Ванька Каин, который родился как раз в год основания русской полиции. Использовались и такие хорошо известные нам из детективной литературы оперативные приемы, как внедрение в разбойничью шайку. С 1732 года полицейские подразделения, действовавшие в разных городах, получили единого руководителя, сохранившего звание генерал-полицмейстера (начальник столичной полиции именовался также до 1782 года). Эту должность первым занял Василий Салтыков. Царь Петр Алексеевич к тому времени уже несколько лет пребывал в лучшем из миров, но Салтыкову поручили неуклонно следовать рекомендациям первого императора. Система, которую запустил Петр Великий, совершенствовалась и распространялась на всю Россию.

С тех пор многое поменялось — и политическая система, и бытовая повседневность. Даже преступный мир изменился, стал сложнее, изобретательнее. Но принципы, о которых говорил император Петр I, нисколько не устарели.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»