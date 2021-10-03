Глаз, как у орла: россияне стали чаще обращаться к частным сыщикам

В 2021 году в России значительно вырос спрос на услуги частных детективов . Так, в III квартале этого года число клиентов детективных агентств и частных сыщиков увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 259% относительно того же отрезка в 2019 году. В другие месяцы 2021-го прослеживалась схожая тенденция, следует из данных сервиса «ЮKassa», которые изучили «Известия». Рост интереса к негосударственным сыскным структурам может объясняться, в частности, популярностью детективных сериалов на телевидении, считают сами частные сыщики. Они говорят, что с увеличением спроса на работу детективов возникло даже перенасыщение рынка предложением. Но огромное количество запросов граждан идет вразрез с законодательством, поэтому больше половины частных агентств работают нелегально, не имея лицензии и оказывая незаконные услуги. Причем даже наличие лицензии — не всегда гарантия того, что услуга будет оказана на законных основаниях , подчеркивают эксперты.

Все — к сыщикам

В III квартале 2021 года (июль–сентябрь) число клиентов детективных агентств и частных сыщиков в России увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А если сравнивать с тем же периодом 2019 года, то россиян, пользующихся такими услугами, стало больше на 259% . Об этом свидетельствуют выводы исследования, проведенного аналитиками сервиса «ЮKassa» (отвечает за платежи для бизнеса и принадлежит сервису электронных платежей «ЮMoney»).

Рост интереса россиян к услугам независимых детективов наблюдался и в другие месяцы 2021 года. Так, согласно данным исследования, число клиентов частных сыскных служб увеличилось на 64% в I квартале 2021-го по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 149% — по сравнению с тем же отрезком времени годом ранее. А во II квартале 2021 года таких граждан стало больше на 47% и 93% по отношению к тому же периоду в 2020-м и 2019-м соответственно.

— При этом за три квартала нынешнего года средний чек на детективные услуги составил 1505 рублей, что на 18% меньше показателя за прошлый год. Вероятнее всего, в 2021-м пользователи могли активнее заказывать такие дешевые услуги, как, в частности, сбор и проверка информации о человеке , в том числе в связи с трудоустройством. Спрос на эти данные мог возрасти, так как из-за пандемии COVID-19 сложно проводить очные собеседования, — отметил гендиректор «ЮMoney» Иван Глазачев. — Но одновременно, по нашей информации, наблюдается существенный рост — в 2,3 раза — приобретения услуг стоимостью от 20 до 30 тыс. рублей. К ним относятся, например, поисковые мероприятия, корпоративные расследования, участие в защите интеллектуальной собственности.

На одного клиента детективных агентств приходится в среднем два заказа, добавил эксперт.

Рост спроса на частные детективные услуги может быть связан с популяризацией этой профессии на телевидении. Раньше широкие слои населения даже не подозревали о существовании частного сыска в России, а сейчас идет активный приток клиентов из регионов, рассказал «Известиям» бывший оперативный работник уголовного розыска, частный детектив и владелец сайта «Госдетектив.рф» Эрнест Асланян.

По его словам, сегодня в стране десятки сыскных агентств. «Рынок этих услуг для частных лиц, которые обращаются с мелкими делами, в настоящий момент перенасыщен », — подчеркнул детектив.

Хочется, но нельзя

Эрнест Асланян сообщил, что многие клиенты после первой консультации не решаются оформлять договор, поскольку выясняется, что их просьбы нарушают закон.

— Незаконно подавляющее большинство запрашиваемых услуг! — заявил детектив . — Насмотревшись сериалов, люди просят нас установить слежку или взломать чужую переписку. К примеру, недавно в контору обратилась женщина с просьбой взломать квартиру бывшего мужа и установить скрытые камеры в ванной комнате и спальне. Подобным клиентам мы отказываем.

Однако с возрастающим спросом на такую деятельность увеличилось и предложение, отметил Эрнест Асланян. Поэтому сейчас процветает рынок компаний, оказывающих незаконные услуги и не имеющих лицензии .

— Более половины частных детективов на рынке работают нелегально . Часто людей обманывают, завышая цены за услуги. Но есть и обратная история — есть вероятность, что вы столкнулись с мошенником, если ценник слишком мал. Кроме того, недобросовестные детективы могут взять предоплату и больше не выйти на связь. Зачастую люди в случае обмана не хотят идти в полицию, чтобы не предавать дело огласке, — сообщил эксперт.

Но даже наличие лицензии — не гарантия того, что услуга будет оказана частным сыщиком на законных основаниях , сказал юрист, сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по Московской области Роман Харланов.

— Если клиент сам обращается за услугой, которую невозможно оказать, не нарушив закон, и за это дело берутся, то никакой договор не поможет обезопасить этого потребителя . Вообще деятельность детективных агентств четко регламентирована законодательством, на нее есть ряд ограничений — в частности, в отношении слежки, получения персональных данных и др. Большая часть детективов, которые работают в правовом поле, получают информацию из открытых источников. А всё, что связано, скажем, со взломом баз данных или их покупкой на черном рынке, категорически запрещено. Естественно, исполнитель все-таки может в силу разных причин прибегнуть к упомянутым методам, но в этом случае ни один такой сыщик не отразит это в документации, и это оставляет возможность для разного рода мошеннических схем , — подчеркнул Роман Харланов.