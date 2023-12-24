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Стали известны подробности убийства девушки в ЖК в центре Москвы

Источник «Известий»: зарезавший девушку в Москве был судим за двойное убийство
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Фото: РЕН ТВ
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Убитая в жилом комплексе «Хедлайнер» в центре Москвы 25-летняя девушка, предварительно, оказывала интимные услуги за деньги, а подозреваемый был ее клиентом. Об этом 24 декабря сообщил источник «Известий».

По словам собеседника, мужчина приехал к девушке, заранее обговорив, что цена на ее услуги составит 10 тыс. рублей за час, однако при встрече она назвала ему цену 30 тыс. рублей.

«На этой почве между мужчиной и девушкой возникла ссора. Мужчина схватил нож и воткнул его в шею девушке», — сказал он.

Сообщается, что истекавшая кровью девушка успела позвонить своей подруге и позвать на помощь. Приехавшим на место полицейским пришлось прибегать к помощи спасателей, чтобы вскрыть дверь, поскольку им никто не открывал.

Кроме того, появились подробности о самом подозреваемом. По предварительным данным, его зовут Алексей В., он является гражданином Узбекистана. Собеседник «Известий» рассказал, что мужчину судили за убийство в 2010 году в Санкт-Петербурге двух женщин 42 и 18 лет, обе занимались проституцией.

Также стало известно, что подозреваемый после двойного убийства проходил лечение в психиатрической больнице, в которой он пролежал 13 лет и вышел недавно.

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Об убийстве стало известно ранее в этот день. Как сообщили в столичном ГСУ СК России, 23 декабря 37-летний мужчина зарезал 25-летнюю девушку в квартире. Потерпевшая скончалась на месте преступления. По данным следствия, после убийства девушки мужчина, предварительно, изрезал сам себя. В настоящее время он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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