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После убийства девушки в центре Москвы возбудили уголовное дело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В центре Москвы 37-летний мужчина из-за ссоры зарезал свою 25-летнюю девушку в квартире. Об этом 24 декабря сообщили в столичном ГСУ СК России.

«По данным следствия, ночью 23 декабря 2023 года 37-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенного на Мукомольном проезде в городе Москва, в ходе ссоры на почве возникших личных неприязненных отношений нанес ножевые ранения 25-летней девушке. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Источник «Известий» узнал, что погибшая успела позвонить подруге по видеосвязи и сообщить, что сожитель порезал ей шею во время ссоры. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции долгое время не могли попасть внутрь квартиры. Пришлось вызывать сотрудников МЧС для того, чтобы вскрыть дверь.

По данным следствия, после убийства девушки мужчина, предварительно, изрезал сам себя. В настоящее время он госпитализирован.

Корреспондент «Известий» с места происшествия сообщил, что мужчину погрузили в автомобиль скорой помощи в наручниках и в сопровождении полиции.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства девушки в Москве по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз. Следователи продолжают работать на месте происшествия.

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Ранее, 8 декабря, сообщалось, что 52-летнему жителю Пермского округа было предъявлено обвинение в убийстве 21-летней девушки, которой было нанесено более 20 ножевых ранений. По данным следствия, мужчина «на почве ранее возникших личных неприязненных отношения решил убить свою знакомую». В ночь на 2 декабря он убедил девушку поехать с ним в соседний населенный пункт. По пути он остановился, вывел ее из салона авто и нанес более 20 ударов ножом. Тело убитой обнаружили утром местные жители.

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