Мания смерти: в Великих Луках многодетную мать подозревают в убийстве троих детей

В Великих Луках (Псковская область) в пятницу, 24 ноября, задержали 34-летнюю женщину по подозрению в убийстве собственных детей. Как сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией, она несколько месяцев жила с их трупами. Тела двух мальчиков и девочки нашли в одной из квартир в городе и в частном доме за городом. Подробнее о случившемся — в материале «Известий».

В Великих Луках нашли трупы троих детей

23 ноября в полицию Великих Лук поступило сообщение. Пожилая женщина рассказала, что обнаружила в принадлежащей ей квартире трупы своих внуков, накрытые одеялами. Это мальчики: одному было четыре года, другому не успело исполниться и года. Их мать — 34-летняя Дарья.

После обнаружения тел сотрудники правоохранительных органов отправились на дачу семьи в деревне Мокряки, где нашли мертвой восьмилетнюю дочь женщины. Труп был завернут в полиэтиленовый пакет и тоже спрятан под одеялом.

Фото: t.me/skpskov

Дарью задержали по подозрению в убийстве. У нее осталось еще двое детей: сын 2011 года рождения, который больше пяти лет живет с бабушкой, а также пятилетняя дочь. Ее передали органам опеки.

По фактам убийства двух и более малолетних (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и убийства малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) возбуждены уголовные дела. Женщине в ближайшее время должны избрать меру пресечения. На месте работают следователи.

Мать несколько месяцев жила с телами детей

Соседи несколько раз жаловались на зловонный запах в подъезде и других квартирах, отметил один из собеседников «Известий». «Они предположили, что в вентиляции лежит дохлая крыса», — пояснил он. Сама Дарья утверждает, что детей не стало еще летом.

«На допросе женщина заявила, что мальчики умерли во сне в августе 2023 года. Сначала старший, а через неделю младший. Найденная на даче девочка, по словам задержанной, также скончалась во время сна», — отметил источник «Известий».

Женщина, подозреваемая в убийстве своих детей Фото: соцсети

Она отметила, что не помнит дату рождения младшего сына, так как он появился на свет не в роддоме, а дома, и она не оформляла на ребенка никаких документов.

Что еще известно о семье

Источник РЕН ТВ уточнил, что Дарья с 2019 года состояла на учете как родитель, ненадлежащим образом исполняющий обязанности по воспитанию детей. В декабре 2020 года ее сняли с учета в связи с «исправлением». После этого органы опеки не замечали за ней неблагоприятного поведения.

По сведениям собеседника телеканала, загородный дом был приобретен на средства материнского капитала в июне 2023 года, но зимой с детьми там оставаться нельзя — нет электричества. После смерти старшей дочери Дарья забрала младшую и уехала в Великие Луки к своему сожителю Павлу. Ему 33 года, пара знакома более 10 лет, а вместе они жили с сентября 2023 года в арендованной квартире на улице Маршала Жукова.

Фото: t.me/skpskov

Психиатр Юрий Вяльба допустил, что женщина могла убить своих детей, будучи психически нездоровой. «Тут, конечно, может быть психическое заболевание. В частности, может быть шизофрения или раздвоение личности. И, как результат, может быть даже вытеснение этих эпизодов убийств. То есть она может действительно не помнить и считать, что дети умерли во сне. Это как защитный механизм», — объяснил врач.