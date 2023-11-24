Жительницу Псковской области задержали по подозрению в убийстве ее детей

В Псковской области задержали 34-летнюю женщину по подозрению в убийстве собственных детей. Об этом 24 ноября сообщает следственное управление СК по региону.

«23 ноября <...> в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в городе Великие Луки, а также в частном доме на территории Куньинского района Псковской области тел троих детей — восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения, воспитывавшихся в семье 34-летней местной жительницы», — сказано в сообщении ведомства.

Как передает Telegram-канал регионального СК, по фактам убийства двух и более малолетних (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и убийства малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) возбуждены уголовные дела. Уточняется, что в ближайшее время планируется решить вопрос об избрании женщине меры пресечения.

На место преступления выехала следственно-оперативная группа, которая состоит из следователей и следователей-криминалистов аппарата управления, территориальных следственных отделов, сотрудников полиции и судебных экспертов.

Специалисты осматривают место происшествия и фиксируют следы преступления. Они также планируют запросить характеристику семьи и оценить работу органов системы профилактики.

Ранее, 21 ноября, в Хабаровске также было обнаружено тело малолетнего ребенка с признаками насильственной смерти, а также его матери, которая, предположительно, совершила самоубийство. Уточнялось, что следствие рассмотрит версию причастности женщины к совершению убийства своего ребенка. По факту убийства (ст. 105 УК РФ) было возбуждено уголовное дело.