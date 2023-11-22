В Хабаровске возбудили уголовное дело после нахождения трупов матери и ребенка
В Хабаровске возбудили уголовное дело по факту смерти матери и ее ребенка. Об этом в среду, 22 ноября, сообщило управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейскому автономному округу (ЕАО) в своем Telegram-канале.
«Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — написало ведомство.
Согласно данным следователей, во вторник, 21 ноября, было обнаружено тело малолетнего ребенка, имеющего признаки насильственной смерти, а также его матери, которая, предположительно, совершила самоубийство.
После этого был осуществлен осмотр места происшествия и назначены необходимые экспертизы.
Уточняется, что следствием будет рассмотрена версия причастности женщины к совершению убийства своего ребенка.
Ранее, 19 ноября, в Удмуртии суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве двоих своих маленьких детей из-за развода с женой. По информации следствия, подозреваемый утром, 18 ноября, испытывая личную неприязнь к жене на фоне развода, ударил детей ножом в область сердца, после чего они скончались.