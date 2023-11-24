Задержанная в Псковской области мать несколько месяцев жила с трупами детей

Задержанная по подозрению в убийстве своих детей несколько месяцев жила с их трупами в квартире. Об этом 24 ноября сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией.

«Соседи несколько раз жаловались на зловонный запах в подъезде и других квартирах. Они предположили, что в вентиляции лежит дохлая крыса», — сказал собеседник.

Кроме того, другой источник «Известий» сообщил, что мать утверждает, что дети умерли во сне еще в августе этого года.

«На допросе женщина заявила, что мальчики умерли во сне в августе 2023 года. Сначала старший, а через неделю младший. Найденная на даче восьмилетняя девочка, по словам задержанной, также скончалась во время сна», — отметил собеседник.

По его словам, тела двух мальчиков обнаружила их бабушка в квартире, которая принадлежит ей, но проживала там мать детей. Трупы были накрыты одеялами. Дарья отметила, что не помнит дату рождения младшего сына, так как он появился на свет не в роддоме, а дома, и она не не оформляла на ребенка никаких документов.

Источник уточнил, что после этого правоохранители отправились на дачу многодетной матери. Там был найден труп восьмилетней девочки, завернутый в полиэтиленовый пакет и укрытый одеялом.

У Дарьи осталось еще двое детей: сын 2011 года рождения, который больше пяти лет живет с бабушкой, а также пятилетняя дочь. Ее передали органам опеки.

После смерти старшей дочери Дарья забрала младшую дочку и уехала в Великие Луки к своему сожителю Павлу.

Ранее в этот день в Псковской области задержали женщину по подозрению в убийстве собственных детей. В одной из квартир в городе Великие Луки, а также в частном доме на территории Куньинского района Псковской области были обнаружены тела троих детей — восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения. Возбуждены уголовные дела по фактам убийства малолетних.