Подозреваемому в убийстве молодой девушки в Прикамье предъявили обвинение

Жителю Пермского округа 1971 года рождения предъявлено обвинение в убийстве 21-летней девушки, которой было нанесено более 20 ножевых ранений. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

По данным следствия, 52-летний мужчина «на почве ранее возникших личных неприязненных отношения решил убить свою знакомую 2002 года рождения». В ночь на 2 декабря он убедил девушку поехать с ним в соседний населенный пункт. По пути он остановился, вывел ее из салона авто и нанес более 20 ударов ножом. От полученных ранений девушка скончалась на месте.

С места преступления злоумышленник скрылся. Тело убитой обнаружили утром местные жители, уточняет ИА «Ура.ру».

«В настоящее время произведены осмотры места происшествия и автомобиля, в ходе которых изъяты предметы и объекты, интересующие следствие. Допрошены свидетели и обвиняемый, назначены необходимые судебные экспертизы», — говорится в сообщении СК.

Пермяку предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за особо тяжкое преступление.

В ноябре сообщалось, что житель Приморья получил срок за попытку зарезать жену на глазах у сына. Он подкараулил ее у подъезда и напал со спины, нанеся 15 ударов ножом.