Житель Приморья получил срок за попытку зарезать жену на глазах у сына
Суд вынес приговор жителю Уссурийска, который пытался убить супругу на глазах у несовершеннолетнего сына. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Отмечается, что в июле 2022 годя мужчина узнал о желании жены развестись с ним и пришел в ярость, решив убить женщину. Он подкараулил ее у подъезда и напал со спины, нанеся 15 ударов ножом.
Сообщается, что сын супружеской пары стал очевидцем происходящего. Он вызвал скорую помощь и полицию на место преступления. Тогда нападавший был задержан стражами порядка, а женщине была оказана своевременная медицинская помощь.
Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).
Суд назначил жителю Уссурийска наказание в виде лишения свободы на 6 лет и 9 месяцев колонии строгого режима. Кроме того, злоумышленник должен выплатить компенсацию за причинение морального вреда потерпевшей в размере 1 млн рублей.
Ранее, 22 ноября, в Москве местный житель зарезал мужчину рядом с клубом на улице Большая Черкизовская. Убитым оказался 30-летний житель Рязани. Убийца был задержан правоохранителями по горячим следам в квартире на 5-й Парковой улице. Преступником оказался 33-летний местный житель.