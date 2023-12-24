Подозреваемый в убийстве девушки в ЖК в Москве сознался еще в одном преступлении

Подозреваемый в убийстве девушки в ЖК «Хедлайнер» в центре Москвы сознался, что лишил жизни еще одного человека. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

«Предварительно установлено, что мужчина, находясь в гостинице на востоке Москвы, совершил убийство еще одной девушки», — говорится в сообщении.

Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации источника «Известий», подозреваемый сам сознался следователям в еще одном убийстве на допросе. Он заявил, что несколько дней назад убил девушку в одной из гостиниц на востоке Москвы.

На вид погибшей 25–30 лет. Ее личность устанавливают.

Ранее в этот день ГСУ СК России по Москве сообщило, что 23 декабря 37-летний мужчина зарезал 25-летнюю девушку в квартире. Потерпевшая скончалась на месте преступления. По данным следствия, после убийства девушки мужчина, предварительно, изрезал сам себя. В настоящее время он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Позже в этот же день источник «Известий» сообщил, что, по предварительным данным, погибшая оказывала интимные услуги за деньги, а подозреваемый был ее клиентом. По словам собеседника, мужчина приехал к девушке, заранее обговорив, что цена на ее услуги составит 10 тыс. рублей за час, однако при встрече она назвала ему цену 30 тыс. рублей. Между ними возникла ссора, и мужчина ударил девушку ножом.

Кроме того, появились подробности о самом подозреваемом. По предварительным данным, его зовут Алексей В., он является гражданином Узбекистана. Собеседник «Известий» рассказал, что мужчину судили за убийство двух женщин 42 и 18 лет в Санкт-Петербурге в 2010 году, обе занимались проституцией.

Также стало известно, что подозреваемый после двойного убийства проходил лечение в психиатрической больнице, в которой он пролежал 13 лет, и вышел недавно.