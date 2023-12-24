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Прокуратура показала кадры с места убийства девушки в Москве

Прокуратура показала кадры из гостиницы, где убивший проститутку мужчина зарезал женщину
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Фото: Прокуратура Москвы
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Прокуратура Москвы в воскресенье, 24 декабря, показала фотографии из гостиничного номера, где нашли тело девушки, зарезанную подозреваемым в убийстве другой женщины в ЖК «Хедлайнер» в центре столицы.

На кадрах показано, что после убийства в помещении остались следы крови. Кроме того, на теле девушки обнаружили ножевые ранения, в том числе шеи. Отмечается, что мужчина забронировал номер через интернет.

«Прокуратура координирует работу следственных органов и оперативных служб, а также контролирует ход и результаты расследования уголовного дела», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

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Ранее в этот день ГСУ СК России по Москве сообщило, что 23 декабря 37-летний мужчина зарезал 25-летнюю девушку в квартире. По данным следствия, после убийства девушки мужчина, предварительно, изрезал сам себя. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Позже источник «Известий» рассказал, что, по предварительным данным, погибшая оказывала интимные услуги за деньги, а подозреваемый был ее клиентом. По словам собеседника, мужчина приехал к девушке, заранее обговорив, что цена на ее услуги составит 10 тыс. рублей за час, однако при встрече она назвала ему цену 30 тыс. рублей. Между ними возникла ссора, и мужчина ударил девушку ножом.

Позже он сознался в еще одном убийстве, объяснил, что несколько дней назад убил девушку в одной из гостиниц на востоке Москвы.

Также появились подробности о подозреваемом. По предварительным данным, он является гражданином Узбекистана. Собеседник «Известий» поделился, что мужчину уже судили за убийство двух женщин, которые занимались проституцией. Также стало известно, что подозреваемый после двойного убийства проходил лечение в психиатрической больнице, в которой он пролежал 13 лет, и вышел недавно.

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