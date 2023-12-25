Мантуров сообщил о продлении механизма параллельного импорта на 2024 год

Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 25 декабря заявил о принятом на 2024 год решении продлить механизм параллельного импорта в России.

«Происходит постоянная работа по корректировке как производителей, так и номенклатуры, по которой либо наши российские компании выходят на заданные показатели объемов и качества, либо иностранные поставщики просят исключить их из перечня, возвращаясь», — рассказал он «РИА Новости».

Как подчеркнул Мантуров, несмотря на продление данного механизма, на основе коллегиального решения Правительства РФ параллельный импорт в стране будет постепенно снижаться «с точки зрения перечня и номенклатуры».

31 октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что параллельный импорт помог стабилизировать ситуацию на российском рынке, но одновременно он мешает развивать отечественные разработки, дальнейшее его использование надо обосновать. Он отметил, что ввоз в Россию товаров по параллельному импорту не помогает росту инновационной активности.

До этого, 4 августа, Минпромторг опубликовал новый перечень товаров для параллельного импорта, который был дополнен запчастями BOMAG и Isuzu, батарейками и аккумуляторами Panasonic, Duracell и Varta, фотоаппаратами Canon, Fujifilm и Sony. Также в список включили такие бренды очков, как Ray-Ban, HUGO и Calvin Klein.

В июле Минпромторг РФ также утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Весной глава Мантуров рассказал «Известиям», что ведомство планирует оптимизировать перечень брендов, которые можно ввозить в РФ по параллельному импорту. По его словам, список с момента появления сокращен уже в три раза.

Параллельный импорт легализовали в РФ в июне 2022 года после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка, а также приостановки поставок некоторых товаров в РФ на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Схема позволяет ввозить в страну некоторую продукцию без разрешения иностранных правообладателей.