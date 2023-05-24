Минпромторг оптимизирует список параллельного импорта

Минпромторг намерен оптимизировать перечень брендов, которые можно ввозить в РФ по параллельному импорту. Об этом рассказал «Известиям» вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в среду, 24 мая, в Пекине в рамках визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Китай.

Он подчеркнул, что с момента появления первого перечня ведомство уже сократило его в три раза.

«Параллельный импорт должен быть только на те товары, в которых есть неудовлетворенная потребность. Поэтому мы будем корректировать список имен, разрешенных к ввозу без разрешения правообладателя», — заметил он.

По словам вице-премьера, ведомство должно создавать условия для развития собственных производителей, поэтому по мере насыщения рынка отечественной номенклатурой товаров следует постепенно сокращать параллельный импорт.

При этом он не стал уточнять, за счет каких торговых марок перечень могут изменить в ближайшее время.

«Мы не можем со 100-процентной вероятностью предположить, что будет в 11-м, 12-м, 13-м пакетах санкций, так как истерия коллективного Запада в этом плане не знает границ», — подчеркнул он.

Также же вице-премьер не стал оценивать объем ввоза таких товаров в этом году: «Это будет давать авторам санкций лишнюю пищу для размышлений».

Ранее, 17 мая, руководитель ФАС Максим Шаскольский на итоговой коллегии ведомства заявил, что механизм параллельного импорта следует ввести для всех категорий товаров, кроме продукции, производство которой локализовано в России.

Параллельный импорт легализовали в РФ в июне 2022 года после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка, а также приостановки поставки некоторых товаров в РФ на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Схема позволяет ввозить в страну некоторую продукцию без разрешения иностранных правообладателей.

Мантуров 7 сентября прошлого года отметил, что соответствующий механизм будет действовать до конца 2023 года.