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Аналитик оценил предложение ФАС распространить параллельный импорт на все товары

Аналитик Бовт: в 2023-м объем ввозимых товаров по параллельному импорту может достичь $40 млрд
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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В случае принятия решения значительно расширить перечень товаров, ввозимых в РФ по параллельному импорту, такая мера станет правильной и вынужденной, считает финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. Об этом он рассказал «Известиям» 17 мая, комментируя соответствующее предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС). При этом эксперт предположил, что до конца текущего года объем доставленной в Россию продукции с использованием такого механизма достигнет $40 млрд.

Ранее в этот день руководитель ФАС Максим Шаскольский на итоговой коллегии ведомства, трансляция которого велась на сайте службы, заявил, что механизм параллельного импорта следует ввести для всех категорий товаров, кроме продукции, производство которой локализовано в России. Он подчеркнул, что при таком импорте речь идет исключительно о легальном приобретении оригинального товара иностранных производителей, качество и безопасность которых могут быть проверены и подтверждены.

«Дефицита товара допускать не желательно. Россия нуждается в железных комплектующих, комплектующих для автомобилей, электронных компонентах для бытовых приборов и техники, печатных платах, мебели, синтетической пленки, мембранной ткани, картоне, бумаге, чипах, спортивном оборудовании и инвентаре, лекарственных препаратах и лекарствах», — сказал финансовый аналитик Бовт.

В то же время он выразил мнение, что необходимо стимулировать и улучшать условия для отечественных производителей.

«Объем ввозимых товаров по параллельному импорту уже в конце прошлого года превысил $20 млрд, и мне представляется, что до конца нынешнего года он как минимум удвоится и составит порядка $40 млрд», — заключил эксперт.

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Параллельный импорт легализовали в РФ в июне 2022-го после ухода некоторых иностранных компаний с российского рынка, а также приостановки поставки некоторых товаров в Россию на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Схема позволяет ввозить в страну некоторую продукцию без разрешения иностранных правообладателей.

Глава Минпромторга Денис Мантуров 7 сентября прошлого года сообщил, что соответствующий механизм будет действовать до конца 2023 года.

При этом утвержден специальный перечень товаров для параллельного импорта. В марте текущего года в него попала продукция IKEA, производителей игрушек Hasbro и Mattel, а также Lancome, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent и др.

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