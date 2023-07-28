Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров параллельного импорта

Минпромторг РФ утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в рамках форума «Россия — Африка».

«Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Осьмаков добавил, что работа над списком для параллельного импорта продолжается. Новый перечень может быть подготовлен через 2-3 месяца.

В конце мая глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «Известиям», что ведомство планирует оптимизировать перечень брендов, которые можно ввозить в РФ по параллельному импорту. По его словам, список с момента появления сокращен уже в три раза.

Мантуров объяснил, что министерство должно создавать условия для развития собственных производителей, поэтому по мере насыщения рынка отечественной номенклатурой товаров следует постепенно сокращать параллельный импорт.

Параллельный импорт легализовали в РФ в июне 2022 года после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка, а также приостановки поставок некоторых товаров в РФ на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Схема позволяет ввозить в страну некоторую продукцию без разрешения иностранных правообладателей.