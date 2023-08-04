Минпромторг обновил перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг РФ внес в перечень товаров для параллельного импорта несколько новых товаров. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 4 августа.

«Перечень дополнен рядом брендов батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), запчастей для автомобилей и техники (BOMAG, Isuzu), фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony). Также в перечень включили бренды различных очков, например, Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein», — отмечается в заявлении ведомства.

Отмечается, что линзы Acuvue не были включены в список, поскольку компания продолжает официальные поставки.

Согласно обновленному перечню, смартфоны Samsung остались в списке товаров для параллельного импорта.

Ранее, 31 июля, Минпромторг включил в перечень товаров для параллельного импорта фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony. Кроме того, в обновленный список вошли батарейки Duracel.

Минпромторг 28 июля утвердил обновленный перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. Как сообщил замглавы ведомства Василий Осьмаков, работа над списком продолжается.

24 мая глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «Известиям», что ведомство планирует оптимизировать перечень брендов, которые можно ввозить в РФ по параллельному импорту.

Параллельный импорт легализовали в РФ в июне 2022 года после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка, а также приостановки поставок некоторых товаров в РФ на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций. Схема позволяет ввозить в страну некоторую продукцию без разрешения иностранных правообладателей.