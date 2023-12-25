Производственный план АвтоВАЗа на 2024 год увеличат почти на четверть

Производственный план АвтоВАЗа на 2024 год планируется увеличить почти на четверть. Об этом 25 декабря сообщил в интервью «РИА Новости» вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Он отметил, что автомобильный производитель уже дал подтверждение о готовности выпустить не менее 500 тыс. машин Lada.

«Производственный план будет увеличен почти на четверть, сам АвтоВАЗ на данный момент подтверждает намерение выпустить в следующем году не менее 500 тыс. Lada», — сказал Мантуров.

В текущем 2023 году производственный план АвтоВАЗа составлял 400 тыс. автомобилей, продолжил вице-премьер, по совместительству являющийся главой совета директоров компании. Он добавил, что после попадания в санкционный лист США автоконцерн уведомил о маленькой корректировке ввиду сбоя логистических цепочек (в пределах 10%).

До этого, 7 декабря, президент АвтоВАЗ МаксимСоколов рассказал «Известиям» о планах компании увеличить объем экспорта автомобилей до 100 тыс. единиц в год. Он добавил, что в России импорт автомобилей приближается к паритету с высоколокализованными автомобилями, произведенными в стране, в связи с чем необходимо принимать защитные меры.

4 декабря сообщалось, что в ноябре 2023 года АвтоВАЗ продал 36 054 модели автомобиля Lada, что означает прирост почти на 66% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.