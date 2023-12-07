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Авто
АвтоВАЗ допустил поставки автомобилей Lada в Иран в 2024 году
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Глава АвтоВАЗа заявил о планах экспортировать до 100 тыс. машин в год

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Фото: РИА Новости/Анар Мовсумов
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АвтоВАЗ планирует увеличить объем экспорта автомобилей до 100 тыс. единиц в год. Об этом 7 декабря рассказал «Известиям» президент компании Максим Соколов.

«Экспортная составляющая у нас присутствует, хотя она существенно снизилась в этом году по сравнению с предыдущим периодом. В среднесрочной стратегии планирования АвтоВАЗа мы планируем выйти на экспортные объемы до 100 тыс. автомобилей в год. Это серьезный объем в нашей общей производственной программе», — заявил он на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

По его словам, в России импорт автомобилей приближается к паритету с высоколокализованными автомобилями, произведенными в стране, в связи с чем необходимо принимать защитные меры.

«Именно такими представлена вся продуктовая линейка АвтоВАЗа. Здесь мы уступаем китайской экспансии. Мы должны это признать и принять соответствующие меры по защите отечественного рынка и развитию собственного высоколокализованного продукта, обеспечивающего достижение технологического суверенитета в автопроме», — указал Соколов.

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Ранее в этот день глава АвтоВАЗа допустил, что импорт готовых автомобилей в Иран может начаться в 2024 году. Он отметил, что переговоры с иранской стороной продолжаются. Помимо прямых продаж также возможна организация крупноузловой сборки автомобилей.

Ранее, 27 июля, Соколов рассказал, что АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada на заводе Al Amal в Египте. По его словам, площадка может стать транспортно-логистическим хабом для всего африканского континента

20 июля Соколов сообщал, что АвтоВАЗ может начать поставки Lada в Эфиопию. Он отметил, что автозавод активно ведет переговоры с Эфиопией по организации экспорта и сборке данной автомобильной модели.

Ранее, 12 июня, гендиректор АвтоВАЗа рассказал, что компания собирается в 2023 году экспортировать до 15 тыс. автомобилей Lada. В 2024 году планируется экспортировать около 50 тыс. автомобилей.

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