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Глава АвтоВАЗа раскрыл планы по объему экспорта на 2023 и 2024 годы

«АвтоВАЗ» за год нарастит экспорт Lada до 50 тыс. автомобилей
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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АвтоВАЗ планирует в 2023 году экспортировать до 15 тыс. автомобилей Lada. Об этом в понедельник, 12 июня, рассказал «РИА Новости» гендиректор компании Максим Соколов.

«Мы только-только начинаем раскачивать наши экспортные программы. И они во многом будут зависеть от готовности наших партнеров на уровне госрегулирования. <…> У нас есть сборочное производство в Узбекистане и Казахстане, они готовы к запуску, но там необходимо принять определенные меры государственные по техническому регулированию», — рассказал он.

По словам президента АвтоВАЗа, если эти меры получится принять, то цифра возрастет. Он сообщил, что в данный момент она составляет порядка 10 тыс. автомобилей, но может увеличиться на 50%.

Соколов добавил, что в 2024 году планируется экспортировать около 50 тыс. автомобилей.

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Как будет развиваться бренд Lada в ближайшие семь лет

Ранее, 11 июня, сообщалось, что АвтоВАЗ начал проверку трех дилерских центров после публикации о необоснованном повышении цен на автомобили Lada Vesta. Если информация о завышении цен подтвердится, то этим партнерам сократят квоты на поставку новых автомобилей или с ними вовсе разорвут дилерское соглашение.

9 июня стало известно, что легковой автомобиль Lada Vesta, поступивший в продажу в тот же день после глубокого рестайлинга, обзаведется вариатором уже к концу этого года.

Тогда же Максим Соколов сообщил, что удлиненная версия Lada Vesta Aura может появиться в такси классов комфорт и комфорт плюс. По словам президента АвтоВАЗа, в Vesta Aura увеличенной до 4,7 м длины модели будет предостаточно места как для водителя, так и для пассажиров.

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