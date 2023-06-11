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АвтоВАЗ проведет проверку трех дилеров из-за завышенных цен на Lada Vesta

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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АвтоВАЗ начал проверку трех дилерских центров после публикации о необоснованном повышении цен на автомобили Lada Vesta. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, которое поступило «Известиям» в воскресенье, 11 июня.

«После публикации в одном из федеральных СМИ материала о необоснованном повышении цен на Lada Vesta нового поколения начата оперативная проверка в отношении трех дилерских центров в Москве — «Автогермес», «Торгмаш» и «Техинком»», — отмечается в сообщении.

Также в компании подчеркнули, что с 10 июня приостановлена отгрузка новых автомобилей Lada Vesta компаниям, которым принадлежат указанные дилерские центры.

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Кроме того, если информация о завышении цен подтвердится, то этим партнерами сократят квоты на поставку новых автомобилей или с ними вовсе разорвут дилерское соглашение.

Также в АвтоВАЗе объяснили, что делать при отказе официального дилерского центра Lada продать автомобиль по рекомендованной розничной цене. В таком случае, как отмечается, нужно позвонить по телефону горячей линии или отправить сообщение лично вице-президенту АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Дмитрию Костромину по ссылке с QR-кода, размещенного в каждом автосалоне.

Продажи обновленной Lada Vesta стартовали 9 июня. 25 мая была озвучена стоимость комплектаций рестайлинговой версии Lada Vesta. Так, седан Vesta в версии Life стоит от 1 400 000 рублей, седан Cross ― от 1 542 000 рублей. Автомобили в комплектации Enjoy стоят от 1 447 000 рублей и от 1 592 900 рублей ― в версии седана Cross.

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