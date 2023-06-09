АвтоВАЗ предложил использовать длиннобазную Lada Vesta Aura в такси

Удлиненная версия Lada Vesta Aura может появиться в такси класса «комфорт» и «комфорт плюс», сообщает 9 июня агентство «Прайм».

По словам президента АвтоВАЗа Максима Соколова, Vesta Aura увеличенной до 4,7 длины модели будет предостаточно как для водителя, так и для пассажиров.

Идея использовать Vesta Aura в таксопарках пришла после того, как накануне президент России Владимир Путин распорядился до 1 августа рассмотреть вопрос о требованиях к локализации производства автомобилей для такси и каршеринга. В связи с этим АвтоВАЗ готов предоставить свои машины транспортным сервисам.

«Мы ведем со многими нашими автомобильными таксомоторными компаниями, в том числе агрегаторами, «Яндексом», постоянные, плотные переговоры. Да, они в основном заинтересованы, особенно для городских перевозок, в наличии автоматической коробки передач, но какой-то объем берут и на ручной коробке», ― поделился Соколов.

Президент российского автозавода также отметил, что для ежегодного обновления таксопарка в Москве необходимо поставлять 50 тыс. новых автомобилей, примерно столько же машин требуется ежегодно в региональных таксопарках.

«Это хороший объем, и если здесь государство сочтет возможным поддержать российского производителя для обеспечения технологического суверенитета и поставить вполне естественную норму по уровню локализации, то это будет, конечно, хорошим экономическим стимулом для российских компаний, и в том числе АвтоВАЗа, в существенные инвестиции в инжиниринг продукции для расширения модельного ряда, что мы в принципе уже и делаем», ― отметил Максим Соколов.

Удлиненная версия Lada Vesta, которая получила название Aura, 8 июня обзавелась ценником: автомобиль будет стоить от 2 млн рублей. Vesta Aura представили в ходе выставки «Евразия ― наш дом», которая проходит сейчас в Сочи. На премьере длиннобазной Vesta присутствовал премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, он похвалил новую модель Lada.

Новинка обладает удлиненной на 250 мм по сравнению с обычной Vesta колесной базой. В отличие от Vesta Signature, «лимузинной» версии дорестайлингового седана, задний ряд сидений Aura ничем не отличается от стандартной Vesta, кроме кожаной обивки. Тем не менее новинка получила улучшенную шумоизоляцию и заточенную под комфортную езду подвеску.