Lada Vesta с вариатором появится в продаже раньше запланированного срока

Легковой автомобиль Lada Vesta, поступивший сегодня, 9 июня, в продажу после глубокого рестайлинга, обзаведется вариатором уже к концу этого года, сообщает в пятницу ТАСС.

Как отметил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, уже сегодня Lada Vesta с альтернативной коробкой передач проходит испытания на дорогах, а производство и продажи новинки стартуют до конца текущего года. Ранее Vesta с вариатором обещали поставить на конвейер лишь в первой половине 2024-го.

Известно, что вариатор для Vesta АвтоВАЗ позаимствовал у одной из партнерских компаний из КНР. Какой именно компании, Соколов предпочел не говорить.

Что касается автоматической трансмиссии для Vesta, то перспективы этого проекта пока остаются туманными. По словам Соколова, автомат увеличит стоимость Vesta на несколько десятков тысяч рублей, что будет «очень ощутимо» для «бюджетной» легковушки. Тем не менее производитель не откладывает планы оборудовать автомобиль автоматической коробкой передач в долгий ящик.

9 июня Максим Соколов сообщил, что удлиненная версия Lada Vesta Aura может появиться в такси классов комфорт и комфорт плюс. По словам президента АвтоВАЗа, в Vesta Aura увеличенной до 4,7 м длины модели будет предостаточно места как для водителя, так и для пассажиров.

Идея использовать Vesta Aura в таксопарках пришла после того, как накануне президент России Владимир Путин распорядился до 1 августа рассмотреть вопрос о требованиях к локализации производства автомобилей для такси и каршеринга. В связи с этим АвтоВАЗ готов предоставить свои машины транспортным сервисам.