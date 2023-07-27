АвтоВАЗ рассчитывает начать поставки автомобилей в Африку

АвтоВАЗ планирует возобновить производство Lada на заводе Al Amal в Египте, сообщил 27 июля президент компании Максим Соколов на форуме Россия — Африка.

«Наша основная задача сейчас — возобновление и дальнейшее развитие этого совместно проекта, и в том числе мы рассчитываем, что Египет — компания Al Amal — может стать таким транспортно-логистическим хабом для всего африканского континента», — поделился президент автомобильной компании.

20 июля Соколов сообщал, что АвтоВАЗ может начать поставки Lada в Эфиопию. Он отметил, что автозавод активно ведет переговоры с Эфиопией по организации экспорта и сборке данной автомобильной модели.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите Россия — Африка отметил, что в 2022 году товарооборот России со странами Африки составил около $18 млрд. Он подчеркнул, что свыше половины поставок России в Африку составляют машины и оборудование, продукты химической промышленности и продовольствие.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят 27–28 июля в Санкт-Петербурге. Известно, что на мероприятии планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.