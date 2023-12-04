Число продаж автомобилей Lada выросло до 36 тыс. в ноябре

В ноябре 2023 года компания АвтоВАЗ продала 36 054 модели автомобиля Lada, что означает прирост почти на 66% по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник, 4 декабря, пресс-службой АвтоВАЗа.

Так, среди моделей лидирует Lada Granta — самая массовая и доступная к приобретению. Ее купили 17 273 раза, что на 32,7% выше, чем в ноябре прошлого года. Автомобилей Lada Vesta было продано 7980 единиц в ноябре и всего 41 395 с начала производства в марте. При этом легковушку NIVA Legend приобрели в количестве 4973 единиц, что на 54,3% выше аналогичного периода в 2022 году.

«Всего за 11 месяцев в РФ официальные дилеры Lada продали 319 518 новых автомобилей, продемонстрировав рост в 94,1% по сравнению с 2022 годом», — отметили в компании.

Ранее в этот же день появилась информация о том, что уровень продаж новых легковых автомобилей в ноябре текущего года сократился на 3% по сравнению с октябрем. При этом общая статистика продаж за период с января по ноябрь показала положительную динамику.

23 ноября стало известно, что Lada Granta находится в списке самых популярных приобретаемых таксопарками моделей в 2023 году. Кроме данной модели в перечне Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray, Geely Atlas Pro, Haval Jolion, Exeed LX, Volkswagen Polo и KIA Rio.

3 ноября в «СберАвто» сообщили «Известиям», что за январь–сентябрь 2023 года самыми востребованными автомобилями стоимостью до 2 млн рублей в России стали Lada, Kia и Toyota.