Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
ВТБ спрогнозировал рост выдачи ипотеки в РФ до максимальных 7,6 трлн рублей
Мир
ЦАХАЛ призвала эвакуироваться жителей Хан-Юниса на юге сектора Газа
Происшествия
ВСУ атаковали нефтебазу в Луганске при помощи беспилотников
Авто
Число продаж автомобилей Lada выросло до 36 тыс. в ноябре
Мир
FT узнала об отсутствии Залужного на встречах Зеленского с генералами
Общество
Более 80 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада
Армия
В ДНР заявили об укреплении группировки ВСУ под Горловкой иностранцами
Авто
Уровень продаж новых легковых автомобилей в ноябре снизился на 3%
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемого в организации взрыва у военкомата
Экономика
Песков заявил об адаптации экономики РФ к условиям СВО
Мир
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Филиппин
Происшествия
В ЛНР задержан собиравший данные о военных РФ украинский шпион
Армия
В Кремле прокомментировали нарушение кораблем ВМС США суверенитета Китая
Общество
ФАС возбудила дело по признакам нарушения законодательства в рекламе лекарства
Мир
СМИ сообщили о рекордном сокращении стратегического запаса нефти в США

Число продаж автомобилей Lada выросло до 36 тыс. в ноябре

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ноябре 2023 года компания АвтоВАЗ продала 36 054 модели автомобиля Lada, что означает прирост почти на 66% по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник, 4 декабря, пресс-службой АвтоВАЗа.

Так, среди моделей лидирует Lada Granta — самая массовая и доступная к приобретению. Ее купили 17 273 раза, что на 32,7% выше, чем в ноябре прошлого года. Автомобилей Lada Vesta было продано 7980 единиц в ноябре и всего 41 395 с начала производства в марте. При этом легковушку NIVA Legend приобрели в количестве 4973 единиц, что на 54,3% выше аналогичного периода в 2022 году.

«Всего за 11 месяцев в РФ официальные дилеры Lada продали 319 518 новых автомобилей, продемонстрировав рост в 94,1% по сравнению с 2022 годом», — отметили в компании.

Ранее в этот же день появилась информация о том, что уровень продаж новых легковых автомобилей в ноябре текущего года сократился на 3% по сравнению с октябрем. При этом общая статистика продаж за период с января по ноябрь показала положительную динамику.

Оборотная сторона: зачем крутить мотор новой «Лады»
Тест-драйв Lada Vesta Sportline в Чеченской Республике

23 ноября стало известно, что Lada Granta находится в списке самых популярных приобретаемых таксопарками моделей в 2023 году. Кроме данной модели в перечне Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray, Geely Atlas Pro, Haval Jolion, Exeed LX, Volkswagen Polo и KIA Rio.

3 ноября в «СберАвто» сообщили «Известиям», что за январь–сентябрь 2023 года самыми востребованными автомобилями стоимостью до 2 млн рублей в России стали Lada, Kia и Toyota.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023