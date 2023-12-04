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Уровень продаж новых легковых автомобилей в ноябре снизился на 3%

Минпромторг: продажи новых легковых авто снизились на 3% к октябрю
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Количество продаж новых легковых автомобилей в ноябре 2023 года снизилось на 3% по сравнению с октябрем. Число купленных легковушек составило 108,5 тыс., сообщает в понедельник, 4 декабря, Минпромторг РФ.

При этом общая статистика продаж за период с января по ноябрь показала положительную динамику.

Так, их уровень вырос на 60%, до 938,6 тыс. Если брать все сегменты российского автомобильного рынка от легковых авто до грузовых и автобусов, то за 11 месяцев 2023 года данный рынок вырос на 59%, до 1,17 млн автомобилей.

«Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 938 558 шт. (+60% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте легких коммерческих — 92 347 шт. (+35% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте грузовых — 128 069 шт. (+82% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте автобусов — 15 601 шт. (+24% к аналогичному периоду прошлого года)», — добавили в ведомстве.

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16 ноября агентство «Автостат» сообщило о снижении на 4% количества приобретенных россиянами автомобилей с пробегом в октябре текущего года. Было продано всего 489,1 тыс. легковушек. По словам директора направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максима Солодовника, высокий спрос на машины с пробегом обычно начинается с марта и заканчивается в начале августа.

Незадолго до этого, 3 ноября, сообщалось, что, согласно исследованию «СберАвто», самыми востребованными автомобилями стоимостью до 2 млн рублей в России за январь–сентябрь 2023 года стали Lada, Kia и Toyota. Также россияне часто интересовались машинами Hyundai и Nissan.

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