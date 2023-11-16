Эксперт объяснил снижение продаж легковых авто с пробегом в России

В октябре 2023 года россияне приобрели 489,1 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 4% меньше, чем месяцем ранее, сообщило агентство «Автостат». Директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса FRESH Максим Солодовник рассказал «Известиям» 16 ноября, что высокий спрос на машины с пробегом обычно начинается с марта и заканчивается в начале августа.

«В этом году новость о повышении утилизационного сбора стала драйвером роста продаж и в последний летний месяц — реализация составила более 550 тыс. единиц, что на 25,6% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года», — отметил он.

В результате с осени началась стагнация сегмента автомобилей с пробегом, и в октябре число проданных авто сократилось по сравнению с сентябрем.

«Однако есть и другой сезонный фактор — предновогодний. Традиционно это всегда был период, когда дилеры освобождают склады, в связи с этим на рынке можно было встретить много скидочных программ, и, несмотря на то что сейчас их стало значительно больше, потребитель еще не до конца успел перестроиться к новым реалиям, поэтому мы ожидаем всплеска в последние зимние месяцы, это подтверждают и наши результаты», — сказал эксперт, уточнив, что в октябре в маркетплейсе был зафиксирован рост продаж авто с пробегом на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Сравнивая данные маркетплейса за октябрь и сентябрь, он рассказал, что в компании, несмотря на тенденции рынка, наблюдалась положительная динамика: продажи автомобилей с пробегом в октябре выросли на 2% по сравнению сентябрем.

«При том мы наблюдаем, что люди стали приобретать более премиальные автомобили, восстанавливается также спрос и на кредитные продукты после повешения ставки Центробанком РФ», — заключил Солодовник.

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что, согласно исследованию «СберАвто», самыми востребованными автомобилями стоимостью до 2 млн рублей в России за январь–сентябрь 2023 года стали Lada, Kia и Toyota. Также россияне часто интересовались машинами Hyundai и Nissan.