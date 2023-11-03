Названы самые востребованные автомобили до 2 млн рублей в России

Самыми востребованными автомобилями стоимостью до 2 млн рублей в России стали Lada, Kia и Toyota. Об этом говорится в исследовании экспертов сервиса для покупки и продажи авто «СберАвто», с которым ознакомились «Известия» 3 ноября.

Отмечается, что за январь–сентябрь 2023 года наибольшая доля приобретенных на платформе авто принадлежит марке Lada — 11% от числа всех машин с ценой до 2 млн рублей. Далее расположились Kia (9%), Hyundai (8%), Toyota (7%), и Nissan (6%). В пятерке наиболее популярных моделей: Lada Granta (12%), Kia Rio (7%), Hyundai Solaris (7%), Lada Vesta (5%) и Kia Ceed (3%).

При этом чаще всего автомобили стоимостью до 2 млн приобретали жители Москвы, Республики Татарстан, Самарской области, Приморского края и Республики Башкортостан.

Наиболее популярными у россиян моделями стоимостью до 1 млн рублей оказались Lada Granta, Hyundai Solaris и Ford Focus.

Ранее, 30 октября, генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский рассказал «Известиям», что с начала 2024 года ожидается рост стоимости автомобилей почти у всех брендов. При этом в декабре в ГК «Автодом» рассчитывают на серию поддержек со стороны производителей. Начнутся серии креативных программ по предложениям от брендов, объяснил Ольховский.