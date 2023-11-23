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Самозанятые таксисты не должны будут менять иномарки на российские авто

Названы популярные автомобили в такси

«Альфа-Лизинг»: 48% обновленного таксопарка в РФ составляют авто из России и КНР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В РФ 48% обновленного таксопарка составляют китайские и российские авто, сообщили «Известиям» в группе компаний «Альфа-Лизинг».

Эксперты уточнили, что таксопарки обновляют автомобили в среднем один раз в три года. Этого требуют правила безопасности, и агрегаторы тщательно следят за состоянием машин.

«Привычные модели теперь недоступны (либо возникли дополнительные трудности), поэтому 48% обновленного таксопарка составляют китайские и российские авто. В регионах России лидирует Lada, в Москве и Санкт-Петербурге популярны новые китайские Chery, Geely, Haval, Exeed».

Самыми популярными моделями, приобретаемыми таксопарками в 2023 году, стали: Lada Granta, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray, Geely Atlas Pro, Haval Jolion, Exeed LX, Volkswagen Polo, KIA Rio.

В группе компаний объяснили, что на изменение закупок авто в этом году повлиял уход европейских и корейских автобрендов с рынка. Кроме того, наблюдается исчерпание вторичного рынка. По мнению специалистов, рынок подержанных автомобилей находится в «застывшем состоянии». При этом средняя цена авто в сегменте такси эконом с начала года выросла на 20–25%, до 1,4 млн рублей. Оставшиеся на внутреннем рынке автомобили постепенно стареют — их покупка рискованна для бизнеса, уточнили эксперты. Также фиксируется рост стоимости обслуживания машин.

«Очевидные плюсы покупки для работы в такси китайских и российских автомобилей — официальные поставки, наличие дилеров на территории страны, гарантия от производителя, налаженные каналы поставки запчастей и более стабильные цены, если сравнивать с «европейцами» по параллельному импорту. Поэтому мы прогнозируем дальнейшее расширение доли сверх текущих 48%», — отметил руководитель продаж такси ГК «Альфа-Лизинг» Иосиф Этцель.

Поднебесные сети: дилеры автобрендов из КНР стали лидерами рынка РФ
Продавать китайские машины стало трендом

Ранее, 3 ноября, в «СберАвто» сообщили «Известия», что за январь–сентябрь 2023 года самыми востребованными автомобилями стоимостью до 2 млн рублей в России стали Lada, Kia и Toyota.

30 октября гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский привел прогноз, согласно которому с начала 2024 года ожидается рост стоимости авто почти у всех брендов.

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