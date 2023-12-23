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AP узнало о наказании Байдена отправкой Техасом 120 мигрантов в Чикаго

AP: Техас отправил 120 мигрантов из Мексики в Чикаго, чтобы наказать Байдена
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Фото: REUTERS/Cheney Orr
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Власти Техаса отправили в Чикаго самолет с 120 мигрантами, которые пересекли границу США и Мексики, на борту. Это осуществили в рамках операции «Одинокая звезда» по наводнению иностранцами демократических штатов. Об этом 21 декабря сообщило агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что данную операцию придумал губернатор штата Техас Грег Эбботт в наказание американскому лидеру Джо Байдену.

Агентство отметило, что в рамках этой программы с прошлого 2022 года примерно 80 тыс. мигрантов были отправлены в города, главами которых являются демократы, на бесплатных автобусах. Перейти на авиаперевозки губернатора вынудило решение городского совета Чикаго, который принял новые меры в отношении наземного транспорта с мигрантами. Власти города во главе с мэром Брэндоном Джонсоном заявили, что операторы пытаются высадить пассажиров в соседних городах во избежание штрафов и задержания.

«Автобусные операторы теперь могут столкнуться с более жесткими штрафами в Чикаго за то, что они не выгружают вновь прибывающих в назначенном месте или не заполняют городские документы», — говорится в публикации.

Следовательно, отметили в AP, самолеты стали альтернативой автобусным перевозкам, первый рейс вылетел на следующий день после подписания Эбботом нового закона, который разрешает полиции арестовывать нелегалов, пересекающих границу с Мексикой.

Таким образом в Техасе предприняли попытку усилить агрессивные меры, принятые в знак протеста против миграционной политики Байдена.

«До тех пор, пока президент Байден не вмешается и не выполнит свою работу по обеспечению безопасности границы, Техас будет продолжать предпринимать исторические действия, чтобы помочь нашим местным партнерам отреагировать на этот кризис, созданный Байденом», — привело агентство слова представителя правительства штата Техас Эндрю Махалериса.

В свою очередь, Белый дом акцию с рейсом воспринял с критикой, обвинив губернатора Техаса Грега Эбботта в использовании мигрантов в политических целях.

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Также 21 декабря спикер палаты представителей США Майк Джонсон потребовал от американского президента Джо Байдена вмешаться в урегулирование ситуации на южной границе посредством исполнительных указов, а также указал на необходимость достроить стену на границе с Мексикой.

Ранее, 13 декабря, издание The Washington Post, ссылаясь на источники из числа сенаторов и помощников главы государства написало, что Белый дом предложил отправлять мигрантов на границах обратно домой без проверки документов в особенно загруженные дни.

8 октября журналистка Томи Ларен назвала открытую границу с Мексикой опасной авантюрой США. Она отметила, что при администрации Байдена на южную границу Штатов прибыло рекордное число мигрантов. В 2021 и 2022 годах число переселенцев составило более 2,3 млн человек. В 2023 финансовом году США столкнулись с более чем 1,2 млн мигрантов. По данным Fox News и других СМИ, число нелегалов составляет как минимум 6 млн человек.

29 сентября предприниматель Илон Маск заявил, что американские политики слишком много занимаются Украиной, при этом совсем не решают проблему на юге собственной страны, на границе с Мексикой. 26 сентября он провел прямую трансляцию из техасского городка Игл-Пасс, в которой рассказал о ситуации с мигрантами. На видео было показано, как десятки нелегалов, которые, сидя под мостом на границе, ожидают оформления работников пограничной службы.

В мае Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в федеральный суд иск против администрации президента США Джо Байдена из-за новых мер по предоставлению убежища мигрантам. Им постановили отказывать в убежище при незаконном пересечении границы.

В декабре 2022 года ведущий телеканала Fox News заявил о миграционном кризисе США, причиной которого стала массовая нелегальная миграция в Штаты. Журналист обвинил в сложившейся ситуации власти, которые допустили, что южная граница США стала открытой для мигрантов и ее никто не охраняет.

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