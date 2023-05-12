Американские правозащитники подали иск против администрации Байдена

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в федеральный суд иск против администрации президента США Джо Байдена из-за новых мер по предоставлению убежища мигрантам. Об этом 11 мая сообщило издание Los Angeles Times.

Согласно нововведениям, мигрантам не предоставляется убежище в случае незаконного пересечения американской границы. Правила вступили в силу с 11 мая.

В союзе считают новые ограничения незаконными.

«После предвыборной кампании, в ходе которой было обещано восстановить нашу систему предоставления убежища, администрация Байдена вместо этого удвоила жестокие ограничения, введенные его предшественником», — говорится в материале.

В документе также указано, что «поиск убежища в США — это легитимный путь, защищенный законодательством, независимо от того, как человек попадает в страну».

11 мая в США истек срок действия особых правил в отношении мигрантов, введенных при президентстве Дональда Трампа в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Речь идет о так называемом Разделе 42, который предполагал особые условия в вопросах депортации по причине борьбы с коронавирусом.

Теперь администрация Байдена ужесточает политику в отношении мигрантов. Для борьбы с потоком желающих попасть в США власти мобилизуют войска, на границу с Мексикой планируют направить 1,5 тыс. военных в дополнение к уже размещенным там 2,5 тыс. служащих Национальной гвардии.

Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики МГИМО Борис Мартынов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что действия Вашингтона «не решают корень проблемы внутри самих стран Латинской Америки — основных доноров миграционных потоков» и могут спровоцировать увеличение числа нелегальных переселенцев.

В декабре прошлого года ведущий телеканала Fox News заявил о миграционном кризисе США, причиной которого стала массовая нелегальная миграция в Штаты. Журналист обвинил в сложившейся ситуации власти, которые допустили, что южная граница США стала открытой для мигрантов и ее никто не охраняет.