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В США назвали открытую границу с Мексикой опасной авантюрой

Журналистка Ларен: угрозу для США представляет приток мексиканских мигрантов
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Фото: REUTERS/Adrees Latif
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Тот факт, что правительство США не решает вопрос с мексиканскими мигрантами, является опасной авантюрой для страны, предупредила обозреватель Fox News и ведущая вечернего авторского шоу Томи Ларен 8 октября.

«Тревожный звонок: всего за пару лет мы позволили миллионам мужчин призывного возраста пересечь нашу южную границу. Вы действительно думаете, что все эти люди здесь только для того, чтобы найти работу? Не обманывайте себя. Открытая граница — опасная авантюра», — написала она в соцсети Х (бывш. Twitter).

Вопрос южной границы США и неконтролируемого потока мексиканских мигрантов — один из ключевых в предвыборных кампаниях кандидатов в президенты страны. Они неоднократно призывали власти обратить внимание на проблему вместо увлеченного спонсирования Украины.

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29 сентября предприниматель Илон Маск заявил, что американские политики слишком много занимаются Украиной, при этом совсем не решают проблему на юге собственной страны на границе с Мексикой. 26 сентября Маск провел прямую трансляцию из техасского городка Игл-Пасс, в которой рассказал о ситуации с мигрантами. Он показал десятки нелегалов, которые сидят под мостом на американской стороне границы, ожидая оформления работников пограничной служб.

Тогда же в Сети появилось видео, на котором мигранты попытались проникнуть на территорию США в районе Игл-Пасс, штат Техас, на крыше товарного поезда.

В конце июля кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами, рассуждая о своей предвыборной кампании и ее целях, указал на огромную разницу между проблемами наркокартелей в Мексике и украинским конфликтом. Последний, по его словам, никак не касается американцев.

В мае Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в федеральный суд иск против администрации президента США Джо Байдена из-за новых мер по предоставлению убежища мигрантам. Им постановили отказывать в убежище при незаконном пересечении границы.

В декабре 2022 года ведущий телеканала Fox News заявил о миграционном кризисе США, причиной которого стала массовая нелегальная миграция в Штаты. Журналист обвинил в сложившейся ситуации власти, которые допустили, что южная граница США стала открытой для мигрантов и ее никто не охраняет.

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