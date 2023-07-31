Кандидат в президенты призвал США перестать решать проблемы Украины

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами, рассуждая о своей предвыборной кампании и ее целях, указал на огромную разницу между проблемами наркокартелей в Мексике и украинским конфликтом. Последний, по его словам, никак не касается американцев, заявил он в подкасте Breaking Points.

«Моя главная цель — заставить Мексику позаботиться о своих собственных проблемах. Но есть фундаментальная разница между тем, что произошло с наркокартелями и событиями на Украине. То, что происходит на Украине, никак не влияет на жизнь на американской земле, в отличие от мексиканских наркокартелей», — сказал он.

Часть подкаста, где он говорит об этом, Рамасвами разместил в Twitter с комментарием о том, какие средства США тратят на защиту «чужой границы» вместо того, чтобы делать это для своей собственной.

Кандидат в президенты намекал на проблемы с незаконной миграцией и миграционный кризис в стране. В мае Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) подал в федеральный суд иск против администрации президента США Джо Байдена из-за новых мер по предоставлению убежища мигрантам. Им постановили отказывать в убежище при незаконном пересечении границы.

14 июля Рамасвами заявил, что с Россией нужно заключить сделку, которая положит конец конфликту. Он также призвал пообещать, что Украина никогда не вступит в НАТО.